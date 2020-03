Butikkene vil ha retningslinjer for smågodt

– Vi var nødt til å ta skrittet helt ut, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge.

Enkelte kommuner har bestemt at alle butikker må fjerne eller dekke til smågodt- og nøttehyllene.

Andre kommuner har ikke gått så drastisk til verks i jobben med å begrense koronasmitte, og legger ingen begrensninger.

Den ulike praksisen førte til at styret i Coop Norge onsdag kveld bestemte seg for å ikke selge nøtter og smågodt i løsvekt.

– For oss ble det så forstyrrende at mange butikker fikk krav fra kommunen sin om å gjøre dette, sier Skei.

Rema 1000 har så langt ikke gjort det samme som Coop, men etterlyser klarere retningslinjer fra myndighetene.

Rema 1000 har fjernet gulvpaller med smågodt, og etterlyser sterkere føringer fra myndighetene for om det skal selges smågodt som selvplukk eller ikke. Foto: Line Haus / NRK

– Vi skjønner at folk stiller spørsmål om dette. Her ønsker vi at myndighetene skal legge føringer så vi opererer som en samlet bransje, sier Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000.

En forvirrende politikk

Ifølge Dagbladet sier Folkehelseinstituttet at det er greit med salg av smågodt i løsvekt gitt at det ligger under lokk og skjeene byttes ofte.

Mattilsynet mener det er lite sannsynlig at folk blir smittet av korona via smågodt:

«Smitte via matvarer uten emballasje er lite sannsynlig, siden koronaviruset må ned i luftveiene for å gi sykdom», skriver Mattilsynet på sine hjemmesider.

Men enkelte kommuner har uansett innført restriksjoner mot å selge smågodt og nøtter i løsvekt.

Ved Shell-stasjonen på Lone i Bergen stengte de ansatte salget av smågodt allerede den 13. mars, som et forebyggende tiltak for å hindre smitte av koronaviruset. Foto: Åge Algerøy / NRK

Ifølge Drammens Tidende har også Europris innført restriksjoner på hvordan salg av smågodt skal gjøres. De har fjernet paller med smågodt fra gulvene, og selger godteriet i hele bokser.

Rema 1000 har også fjernet gulvpallene.

– Enn så lenge har ikke Mattilsynet anbefalt å fjerne selvplukket smågodt fra vegg, men i mellomtiden har vi fjernet gulvpaller med smågodt som et tiltak. Dersom anbefalingen fra myndighetene endrer seg, kommer vi til å tilpasse oss umiddelbart, sier Hägg.

Et tydelig råd fra Mattilsynet er at folk ikke må ta på andre varer enn akkurat varene de skal handle, når de er i butikken.