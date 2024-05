Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Det er påvist en signifikant økning i dødelighet hos pasienter fra Nordlandssykehusets opptaksområde etter etablering av et PCI-senter i Bodø i 2020.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) anbefaler nærmere undersøkelser for å finne årsaken til denne økningen.

Nordlandssykehuset er uenig med ekspertgruppens vurdering og mener at forskjellen i dødelighet ikke kan knyttes til PCI-senteret.

Ekspertgruppen foreslår enten nedleggelse av tilbudet eller at tilbudet fortsetter, men styres fra UNN i Tromsø.

UNN mener at det eneste bærekraftige alternativet er å samle det høyspesialiserte PCI-tilbudet i Helse Nord til én lokalisasjon ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Nordlandssykehuset foreslår at en ansvarlig tredjepart kan ha definisjonsmakt og legge føringer for det faglige samarbeidet.

«Det vekker heller bekymring at det påvises en signifikant økning i dødelighet hos pasienter fra Nordlandssykehusets opptaksområde​​​​»

Det skriver Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i sin høringsuttalelse om PCI-behandlingen i Nord-Norge.

I midten av april leverte ekspertutvalget sin rapport om PCI-tilbudet i Nord-Norge.

I rapporten kom det frem at dødelighetsutviklingen var «statistisk signifikant og i disfavør» for Nordlandssykehuset.

Videre konkluderte de med at etableringen ikke hadde medført noen helsegevinst.



Forklaringsvideo fra 2019 om hvordan man behandler hjerteinfarkt i Nord-Norge og hva PCI er.

Langvarig strid

Etter mange års dragkamp fikk Nordlandssykehuset et eget PCI-senter i Bodø i 2020.

Tidligere var PCI kun tilgjengelig ved UNN i Tromsø, og mange pasienter måtte flys inn til behandling.

Ekspertgruppen som evaluerte tilbudet la i april frem sin rapport.

I rapporten kom det frem at 30 dagers dødelighet økte fra 5,8 til 7,4 prosent etter etableringen av senteret.

Til sammenligning førte etableringen ved Finnmarkssykehuset, UNN og Helgelandssykehuset til lavere dødelighet etter oppstart.

Selv advarer de «mot å trekke sikre konklusjoner», og påpeker at funnet kan være tilfeldig variasjon.

UNN anbefaler at det gjøres nærmere undersøkelser om hva årsaken til dette er.

«Det er uklart hva denne økte dødeligheten representerer», skriver UNN.

Tall fra Hjerteinfarktsregisteret, som utvalget brukte i sin rapport, viser at Nordlandssykehuset er eneste helseforetak i Nord-Norge med økning i dødelighet. Økningen til 7,4 prosent er lavere enn snittet for landet (7,9 prosent).

Samtlige av deres sykehus hadde en økning. Det samme hadde sykehuset i Sandnessjøen. Ved UNN Tromsø var det ingen endring mellom før og etter (4,4 prosent).

Hva er PCI? Foto: HANS LUDVIG ANDREASSEN / NRK Ekspander/minimer faktaboks PCI er en skånsom behandlingsteknikk for å åpne trange eller tette blodårer rundt hjertet (koronararterier). Behandlinga omfatter undersøkelse av arteriene (koronarangiografi) og åpning av disse dersom de er tilstoppa. PCI er en engelsk forkortelse for perkutan koronar intervensjon. Undersøkelse av koronararteriene kan gjøres på de fleste sykehusene i Norge med bruk av CT. Behandlinga med PCI utføres bare på de største sykehusene. PCI kan i mange tilfeller gjøres poliklinisk, det vil si uten innleggelse i sykehus. De fleste PCI-behandlinger utføres umiddelbart etter kateterundersøkelsen om forholdene ligger til rette. (kilde: Store medisinske leksikon)

Uenighet

Selv er Nordlandssykehuset uenig med ekspertgruppens vurdering.

De viser til at pasientene fra Lofoten og Vesterålen behandles ved UNN. Det samme gjelder pasienter med akuttbehov i deres område på kveld, natt og helg, da sykehuset ikke tilbyr døgntilbud.

Dette utgjør til sammen 55 prosent av infarktpasientene, ifølge sykehuset.

«Forskjellen i dødelighet kan derfor ikke knyttes til PCI-senteret i Nordlandssykehuset», skriver de i sitt svar.

Sykehuset er videre uenig i ekspertgruppens funn av ingen økt helsegevinst. De mener dette «i beste fall en omgåelse av de reelle dataene og fortolkningen av dem».

Nedleggelse

I rapporten kom det frem at PCI-senteret hadde høyere kostnader, og lavere inntekter enn de hadde beregnet.

Tilbudet koster Helse Nord rundt 20 millioner kroner ekstra i året.

Ekspertgruppa så to muligheter.

Enten burde tilbudet legges ned, eller så burde tilbudet fortsette, men styres fra UNN i Tromsø.

Anbefalingen ble å fortsette tilbudet under forutsetning av at det styres fra UNN.

Den største gevinsten ved PCI i Bodø er at mange pasienter slipper å reise for behandling, mener utvalget.

AVVIKLE?: Utvalget åpner for å avvikle PCI-tilbudet ved Nordlandssykehuset i Bodø. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Vil styres fra Oslo

Selv beskriver UNN samarbeidsutfordringer mellom sykehusene, og er klar i sin konklusjon:

«Den eneste bærekraftige, økonomisk og prioriteringsmessig forsvarlige modellen, vil derfor være å samle det høyspesialiserte PCI-tilbudet i Helse Nord til én lokalisasjon ved Universitetssykehuset i Nord-Norge».

I fagmiljøene i Bodø er målet derimot å utvide PCI-tilbudet til et døgntilbud.

En kardiolog som tidligere jobbet ved UNN og nå jobber ved Nordlandssykehuset har tidligere beskrevet PCI-tilbudet i Bodø som en stor suksess.

Selv ønsker Nordlandssykehuset ikke en slik løsning, gitt problemene i det faglige samarbeidet. De foreslår at en ansvarlig tredjepart kan ha definisjonsmakt og legge føringer for det faglige samarbeidet.

«En slik tredjepart vil naturlig kunne være fagdirektør i Helse Nord RHF (alternativt fagdirektør i en av de andre helseregionene) eller en faglig kapasitet som ikke har deltatt i Ekspertgruppen (f. eks fra Oslo universitetssykehus)», skriver Nordlandssykehuset.

KLAR BESKJED: Ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen, mener PCI-tilbudet på utvikles, ikke avvikles. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Selv er ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen (H), godt fornøyd med tilbudet. Ingebrigtsen mener opprettholdelse av PCI-tilbudet i byen er det eneste riktige.

– Pasientens beste må veie tyngst. Vi setter vår lit til at det ønsker også fagmiljøene. Vi forventer at fagmiljøene i Bodø og Tromsø finner ut hvordan de kan organisere seg for å sikre et fortsatt godt tilbud begge steder, til beste for hele Nord-Norges befolkning, uttalte han i en pressemelding i midten av april.

– PCI-tilbudet i Bodø må utvikles til et døgntilbud, og det forutsetter et godt samarbeid mellom UNN og Nordlandssykehuset, fortsatte han.

NRK korrigerer: I en tidligere versjon av saken sto setninga: De foreslår at en ansvarlig tredjepart kan ha definisjonsmakt og legge føringer for det farlige samarbeidet. Setninga er korrigert, og ordet farlig er byttet ut med faglig. Dette var altså en skrivefeil.