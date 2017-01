Bussbillett satt ned til 10 kroner - 40 prosent flere reisende

Etter en trend med betydelig nedgang i antall passasjerer, ble billettprisen for bybussen i Levanger redusert fra 35 til 10 kroner i august. Det ga resultater.

– Vi hadde over 40 prosent trafikkøkning høsten 2016 sammenlignet med samme periode året før. Det er over all forventning og helt fantastisk, sier administrerende direktør i Trønderbilene, Vidar Kjesbu.

Billettprisen ble redusert i en prøveperiode fra august i fjor til utgangen av mars i år, og er en del av prosjektet «Reis smart».

Satser på miljøet

«Reis smart» er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke parter, hvor målet er å få flere til å velge en aktiv og kollektiv transport, og å redusere klimagassutslipp.

Administrerende direktør i Trønderbilene, Vidar Kjesbu, mener det er viktig å huske at det finnes miljøutfordringer i mindre byer også, slik som Levanger. Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Dette er et flott samarbeidsprosjekt, som ikke bare har busstrafikk i fokus, men også det at folk skal sykle og gå mer, sier Kjesbu.

Som en del av prosjektet blir det nå satt inn to nye hybridbusser i Levanger sentrum. Dette er et viktig tiltak mener fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag, Thomas Iver Hallem (Sp).

– Vi er på søken etter å finne de beste kjøretøyene for å redusere utslippene i byene våre. Fylkeskommunens utslipp er stor innenfor samferdselsområdet, og bussrutene står for cirka 42 prosent av våre utslipp, sier Hallem.

Ved lav hastighet brukes elmotoren i hybridbussene, noe som reduserer dieselforbruket med opptil 40 prosent.

– Miljøutfordringer i små byer også

Kjesbu mener det er viktig å huske at også mindre byer har miljøutfordringer.

– Slik som i Levanger, hvor ti-tolv tusen personbiler kjører gjennom sentrum hvert døgn. Det er en betydelig miljøutfordring, sier Kjesbu.

Hybridbussene vil være i drift fra tirsdag og bussjåfør ved Trønderbilene, Roald Nilssen, gleder seg til å ta dem i bruk.

– Det er helt nye busser og helt ny teknologi, som blir kjempeartig å begynne å bruke. De sparer miljøet, støyer ikke så mye og det blir renere luft, sier Nilssen.