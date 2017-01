Bilbransjen advarer bilister utafor Oslo mot dieselpanikk

– Dessuten er det de eldste tunge kjøretøyene som virkelig står for problemet. Når de er skiftet ut reduseres problemet betraktelig, forklarer Stensland.

Bakgrunnen for at Norges Automobil-Forbund og Norges Bilbransjeforbund er så tydelig i sine advarsler er diskusjonen rundt luftforurensingen i Oslo og innføringen av dieselforbud nylig. Et forbud som for øvrig var av kort varighet, og som det ifølge Egil Stensland kan gå svært lenge før det igjen blir aktuelt å innføre.

Kommunikasjonssjef Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund Foto: NBF

Frykter verditap

– Derfor er det på sin plass å advare dieselbileiere i det ganske land mot å tenke at de må kvitte seg med biler med dieselmotor. Skulle alle plutselig selge sine dieselbiler nå så vil det eneste resultatet være at bilistene taper store penger på verdifall, sier han.

Også NAF advarer mot det de kaller dieselhysteri.

– Vi har fått mange henvendelser fra urolige medlemmer fra hele landet de siste dagene. De lurer på om de nå må selge dieselbilen sin, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal. Hun forteller at medlemmene frykter at det å ha dieselbil vil bli problematisk, og uroen er stor for at prisen de vil få dersom de selger bilen vil være dårlig, sier Sagedal.

Inger Elisabeth Sagedal er kommunikasjonssjef i NAF Foto: Erik Norrud

Hun presiserer at man må skille mellom klimautslipp og lokale utslipp som påvirker luftkvaliteten der og da.

– Dieselbiler slipper ut mer NOx enn bensinbiler, og det er høye konsentrasjoner her som fører til dårlig luftkvalitet i byene. Men bensinbiler har i snitt et større utslipp av C02 som er en klimagass. Derfor er utfordringen med diesel kun et storbyproblem, forklarer Sagedal.

– Finnes omtrent ikke NOx i Finnmark

Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund er og tydelig på hva folk i distriktene, eller folk utenfor Oslo og Bergen bør gjøre:

– Velg den bilen som egner seg best til behovet. NOx er jo ikke noe problem for eksempel i Finnmark. Det finnes vel knapt nok, sier Steinsland.

Han mener dessuten den heftige debatten rundt dieselforbud og mulige utfordringer med dieselbil er langt større enn hvilke problemer diesel i praksis forårsaker.

– Det er jo bare å se på hvor sjelden man faktisk vurderer å innføre dieselforbud, sier han.