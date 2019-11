Brann i firemannsbolig i Namsos

Boligen ligger i Bjørum i Namsos.

– Vi fikk beskjed om at det brant i et boligkompleks bestående av flere leiligheter. Det brant i andre etasje og det var uvisst om det var folk i huset. Da vi kom fram så hadde brannvesenet søkt gjennom og kunne raskt bekrefta at det var tømt, sier innsatsleder i politiet, Stein Svarliaunet.

Ingen ble skadd i brannen, det er kun blitt materialle skader på bygget. De skadene begrenser seg til leiligheten brannen starta.

– Her var rask innsats fra brannvesnet helt avgjørende for at det gikk såpass bra, avslutter Svarliaunet.

Politiet har sperra av boligen og krimteknikkere vil undersøke årsaken til at brannen brøt ut.