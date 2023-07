Bortvisning av aksjonister på Fosen

Det er blant annet medlemmer av Motvind Norge i Trøndelag som sperrer for anlegget.

Mandag 26. juni sperret aksjonister fra Motvind Norge innkjøringene til vindkraftverket på Roan. Torsdag ble de bortvist - Aneo skulle inn å gjøre drift og vedlikehold på anlegget. Etterpå fortsatte aksjonen.

Tirsdag morgen har politiet igjen bortvist aksjonistene som blokkerte bommen inn til vindkraftverket.

Operasjonsleder Kirsten Bergstrøm sier politiet har gitt pålegg om bortvisning, noe demonstrantene har etterkommet. Dermed har arbeidere kommet seg inn på området til Roan vindkraftverk på Fosen.

Aksjonen skjer i solidaritet med reindriftssamene på Fosen, ifølge Motvind Norge. De vil at anlegget skal legges helt ned.

Politiet er på plass ved Roan vindkraftverk. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Tror aksjonistene vil stille seg opp igjen

– De som skulle arbeide med nødvendig vedlikehold måtte inn, så vi kjørte oppover og der sto det 15-20 demonstranter. De fikk et muntlig pålegg om å gå til siden.

Det sier stabssjef Tryggve Duun i Trøndelag politidistrikt.

Han forteller at det hele gikk rolig for seg og at aksjonistene etterkom pålegget.

Han tror demonstrantene vil stille seg tilbake igjen.

– Så lenge ingen skal opp der er det ikke noe problem.

Aksjonist Torbjørn Lindseth sier bortvisningen var forventet og at de nå må tenke over hva neste steg blir.

– Det var jo litt nedtur, men vi visste at dette kom til å skje før eller siden. Nå skal vi drikke kaffe sammen også får vi ta en runde på det, sier han.