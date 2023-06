Mandag morgen har aksjonister fra Motvind Norge og Naturvernforbundet Trøndelag blokkert begge veiene inn til Roan vindkraftverk på Fosen.

Aksjonen skjer i solidaritet med reindriftssamene på Fosen, ifølge ei pressemelding fra Motvind Norge.

Vil legge press på myndighetene

Målet med aksjonen er at anlegget skal legges helt ned.

– Siden ansvarlige myndigheter ikke selv stanser den ulovlige driften, ser vi oss nødt til å bruke selvtekt for å stanse et åpenbart pågående lovbrudd.

Det skriver Jørund Nygård, administrerende leder i Motvind Norge, i pressemeldinga.

– Det ligger en høyesterettsdom til grunn her, og den ser ikke ut til å bli effektuert. Vi vil derfor legge press på myndighetene.

Det sa Torbjørn Lindseth fra Motvind Norge til NRK søndag kveld.

Torbjørn Lindseth forteller at det ikke er satt en sluttdato for aksjonen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Kaller utredningen en bløff

Han er klar på at produksjonen som pågår nå er ulovlig og at den skjer uten konsesjon.

– Det vi ønsker å oppnå med aksjonen er at de stenger ned produksjonen. Det skulle vært gjort den dagen dommen falt, sier Lindseth.

Motvind Norge ønsker å peke på urettferdigheten og omtaler utredningen som foregår av Olje- og energidepartementet som en bløff.

– Nå har de hatt ganske mange dager på å utrede, og det har ikke kommet noe mer slik vi ser det utenifra.

Kommunikasjonsdirektør i Aneo, Stig Tore Laugen, sier til NRK at de er kjent med aksjonen, men at de foreløpig ikke har noen ytterligere kommentarer.

Innstilt på å stå lenge

Også regionleder i Motvind i Bergen, Anita Oppedal har tatt turen for å vise sin støtte til reindriftssamene. Hun forteller at hun er forberedt på å utfordre politiet på at dette er et ulovlig vedtak.

– Jeg lurer på hva de har tenkt til å gjøre med at vi ber om stans i et ulovlig anlegg.

Regionleder Anita Oppedal er forberedt på å aksjonere lenge. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Hun og de andre aksjonistene legger ikke skjul på at de er villig til å stå så lenge det trengs.

– Det ser ut som at staten tenker at de kan finne en vei om en høyesterettsdom, det aksepterer vi ikke.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra politiet uten hell.