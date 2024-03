– Vi er frustrerte og sinte. Først og fremst er skuffa over at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke har levert egen politikk.

Det sier Stian Tufte som er en av aksjonslederne.

Bondelagene i Stjørdal, Meråker og Selbu, i tillegg til en rekke andre organisasjoner har møtt opp utenfor Scandic Hell. Der har Trøndelag Senterparti årsmøte.

Utenfor hotellet er det traktorer, høyballer, folk i gule vester og folk med plakater.

– Vi ønsker bare at Hurdalsplattformen skal gjennomføres. Der står det svart på hvitt at den norske bonden skal jamstilles på inntekt med resten av samfunnet.

Aksjonslederne Stian Tufte fra Oppdal og Yngve Røøyen fra Rindal. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Skal snakke alvor til Sp-lederen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kom fram til årsmøtet fredag ettermiddag.

Aksjonsleder Yngve Røøyen sier at de skal ta Vedum til side og snakke alvor til ham.

– Nå må Senterpartiet prestere. De har gått til valg og vi har stemt på dem for at de skal sitte der.

Stian Tufte sier at de opererer med feil tallgrunnlag. I fjor sa man at bønder tjener 481.000 kroner per årsverk.

– Hadde det vært tilfelle hadde to personer tjent 1 millioner kroner. Det er ikke tilfelle. Det er langt unna virkeligheten.

Over 50 traktorer står utenfor årsmøtet i Trøndelag Sp. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Viktig med norsk matproduksjon

Vedum sier at det er veldig bra at bøndene har møtt opp utenfor landsmøtet.

– Det viser et skikkelig engasjement for norsk matproduksjon. Det har vist seg de siste åra hvor viktig det er.

– Vi ser hvordan nabolandet Russland bruker mat og energi i krigen, som et maktmiddel. Det å produsere egen mat er helt avgjørelse.

Han sier at han og aksjonistene er på lag.

– Vi har et felles mål og en felles kamp for å øke norsk matproduksjon.