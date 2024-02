De protesterer mot lønnsnedgangen for bønder og at det ikke har kommet nye tallgrunnlag for næringen.

– Det er viktig at vi kan forhandle på riktig tallgrunnlag før forhandlingene, sier leder i Rørosbygdenes Bondelag, Arne Jørgen Melien til NRK.

Bønder fra Røros, Holtålen, Tolga og Os skal delta på markeringen, og det kom om lag 30 traktorer.

Foto: Arne Jørgen Melien

– Hvis han vil stoppe og snakke, så snakker vi, men vi skal ikke hive oss foran og stoppe han, sa Melien i forkant av markeringen.

Støre kom ikke med det flyet de trodde han skulle, dermed fikk de heller ikke anledning til å snakke med ham.

– Veldig synd, det var en fin markering. Ellers så viser det at vi er nest når vi står samla i landbruket, sier Melien.

Statsministeren skal til Røros for å delta på kulturarrangementet Rørosmartnan, som starter tirsdag.

– Tålmodigheten i ferd med å ta slutt

– Regjeringen har lovet i Hurdalsplattformen at vi skal ha inntekt som andre og riktig tallgrunnlag, men ingenting har skjedd og derfor er det uro i næringen.

Det sier Småbrukarlaget, Tor Jacob Solberg.

– Nå har vi sagt tydelig ifra på en ordentlig måte og ingen har kunnet bevise at det vi sier er feil, sier han.

– Men nå er tålmodigheten i ferd med å ta slutt. Derfor er det aksjon i Røros og andre steder. Vi har ikke ønsket aksjoner, vi ønsker respekt og riktig tallgrunnlag.

Foto: Jo Bjørner Haugom

Støtter bøndene

Ordfører i Røros, Isak Veierud Busch (Ap) sier til Nationen at han støtter bøndene, og mener protestene er uproblematiske.

– Jeg håper at regjeringen klarer å legge et opplegg for jordbruksforhandlingene som gjør at man klarer å løfte opp nivået for lønningene og at bonden sitter igjen med mer i lønningsposen, sier han til avisen.