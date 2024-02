Varsler aksjoner om ikke bøndene får bedre betalt

Norge mangler egg og melk. Etter frykt for overproduksjon, produseres det nå for lite i forhold til forbruket.

Det er staten som bestemmer hvor mye melk og egg som skal produseres etter innspill fra samvirkene Tine og Nortura.

Det fører blant annet til at vi nå må importere tysk melkepulver og egg fra utlandet.

Mangel på egg og melk Ekspander/minimer faktaboks I vinter har det vært mangel på blant annet melk og egg i norske butikker.

Tine feilberegnet etterspørselen etter melk, og rapporterte inn for lave anslag. Mens eggemangelen i stor grad skylles problemer med salmonella og fugleinfluensa i Europa.

Tine håper melkesituasjonen skal være tilbake til normalen i mars, mens Nortura frykter eggmangelen kan vare til påske, og at det i perioder vil være nødvendig å importere egg gjennom året. Kilde: NTB og NRK

Eggebonde Halvor Sveen mener det skyldes en feilslått politikk, med for lite vekt på selvforsyning, og priser som gjør det umulig for bonden å overleve.

Bondeaksjoner har lammet områder i Nederland, Frankrike, Spania og Tyskland de seneste ukene. Nå varsler Sveen lignende opprør i Norge.

– Jeg har fått mange henvendelser fra frustrerte bønder. For noen år siden var det 15.000-20.000 som demonstrerte mot ulv. Jeg skal klare å samle 5000 traktorer ganske kjapt, sier hedmarkingen.

– Det er mye enklere å lamme Norge enn Tyskland, hevder han.

– Vår tids slaver

Farmen-vinneren fra 2017 med kallenavnet «Bjørnen fra Østerdalen» brøler:

– Bonden i dag er vår tids slaver.

Eggebonden har rundt 7.500 høns i Rendalen.

Sveen mener Bondelaget er for snille. Det er ikke dem han går til om han skal aksjonere. Han tror likevel han har nok folk som vil stille opp med traktoren, slik bønder rundt i Europa har blokkert store innfartsårer.

Halvor Sveen sier prisene bøndene får ikke følger prisstigningen. Foto: Frode Meskau / NRK

– Jeg har forståelse for at mange opplever at produsentøkonomien nå er ganske stram, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør, Nortura Totalmarked.

Han ønsker ikke å kommentere trusselen om aksjoner.

Nortura eies av bøndene og Nortura produserer egg. Men de er også markedsregulator. Det vil si at Nortura bestemmer hvor mange egg som skal produseres i løpet av et år i Norge.

– Er det ikke rart at vi har mangel på egg samtidig som eggebøndene sliter?

– Nortura har anledning til å sette prisene på egg to ganger i året. Da prisene ble fastsatt i oktober, økte disse med 40 øre. Hva styret i Nortura vil gjøre i mai, kan jeg ikke kommentere, svarer Skulberg.

Franske bønder protesterer på motorveien A6 sør for Paris. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Sveen sier bondens utgifter øker mye mer enn inntektene.

Han illustrerer hvordan prisen har utviklet seg:

– I 1980 fikk norske bønder 10-11,25 kroner per kilo eggemasse. I dag får vi 19–21 kroner. Hadde vi fulgt inflasjonen, skulle vi fått 40–45 kroner nå.

Bondelaget varsler økte krav til jordbruksoppgjøret.

– Økonomien til bonden må opp, slik at vi får produsert det som norske forbrukere vil ha. Vi står foran et jordbruksoppgjør nå. Og dette kan jeg love blir et viktig tema, sier leder Bjørn Gimming i Bondelaget

– Vi skal øke inntektene i jordbruket, og vi skal øke den norske selvforsyningen. Vi skal ha en mer aktiv politikk, svarer landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Feilberegning

Prognosene til Nortura for 2024 viser et importbehov på 1900 tonn. Det utgjør 1,5 prosent av det totale eggbehovet.

Norturas forklaring er blant annet et stort sykdomsutbrudd i Sverige og Europa. Det gjør at Norge har importert mindre egg enn vanlig til industrien. Svak kronekurs gjør også at flere aktører kjøper mer norske egg enn normalt.

– Myndigheten har åpnet for import av egg og eggmasse som gjør at vi får frigjort mer norske egg. Det er også ventet at produksjonen vil øke med 0,6 prosent i 2024. Et tiltak er at hønene kan legge egg litt lenger enn normalt, sier Ole Skulberg i Nortura.

– Det virker ikke som dere er bekymret?

– I enkelte butikker kan det være litt glissent, men ser man året under ett, så er det ingen stor mangel på egg, svarer Skulberg.

– Dere betalte bønder for å stanse produksjonen i 2022. Har dere gjort jobben deres?

– Hadde vi visst at 2023 ville være så sykdomsrammet, så hadde vi ikke stoppet produksjonen. I etterpåklokskapens lys, er det lett å felle den dommen, sier Skulberg.

Uenige om den norske modellen

Frp-leder Sylvi Listhaug mener den norske modellen, med blant annet Tine og Nortura som markedsregulatorer, viser seg å ikke fungere.

Det avviser landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

– Årsaken til eggemangelen er at et hønseri i Sverige med 1,1 millioner høner har fått salmonella og må slakte ned. I Norge har vi maks 7500 høner. Hadde vi fått et utbrudd her, ville konsekvensene blitt mindre. Denne markedstenkningen går på tvers av verdiene norsk landbruk bygges på, sier Pollestad,

– Systemet du har forsvart i alle år, fungerer ikke, svarer Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Det du kunne fått, er mer konkurranse. Jeg forstår veldig godt at norske bønder er fortvilet når de ser inntjeningen på sine gårder opp mot andre deler av verdikjeden, sier Listhaug.