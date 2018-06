– Ho sit aleine heile skuledagen, og har null sosial omgang med andre elevar.

Mor til Rie, Eirin Lyngstad, er fortvila. Dei har vore i fleire møter med skulen, men i årevis har ho sett dottera oppleve ting ingen ungar bør oppleve. Mobbing og utestenging.

I fjor reiste Rie til London for å operere delar av ansiktet sitt. I sommar skal ho ha endå ein operasjon, der ho blant anna skal få eit nasebor til. Foto: Privat

– Rie ser litt annleis ut. Det er ikkje lett å vakse opp når man blir kikka på overalt.

14-åringen frå Hommelvik i Malvik har eit ultrasjeldent syndrom som blir kalla heminasal aplasi. Ho er den einaste i Norge som har dette, og diagnosen gjer at ho har eit særeige ansikt. Etter fleire vanskelege år vel ho no å bytte skule.

Fleire og fleire blir mobba

Rekordmange elevar melder no frå om mobbing til Fylkesmannen, og den vesle kommune Malvik har vore borti fleire saker. I eit av tilfella fekk mobbeofferet fleire millionar kroner i erstatning.

Elevundersøkelsen 2017 Ekspandér faktaboks I Elevundersøkelsen 2017 var det over 435.000 elever som svarte.

Av disse oppgir 6,6 prosent av elevene at de opplever at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er elever fra og med 5. klasse og ut videregående trinnene.

6,6 prosent av 435 000 blir 29.000. Det er altså det faktiske antallet elever som har svart at de opplever mobbing.

66,8 prosent av disse svarer at de ble kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 45,2 prosent ble holdt utenfor og baksnakket, mens 25,1 prosent opplevde fysisk mobbing.

40,5 prosent svarer at ingen voksne på skolen visste om mobbingen. 16 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.

Dersom man tar utgangspunkt i at mobbetallet (6,6 prosent) er gjeldene for hele elevmassen – også de som ikke har svart på undersøkelsen – er det 50 000 elever som blir mobbet. Alle elever på grunnskole og vgs utgjør ca. 822.000 elever.

En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.

Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.

Gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hva elevene utsettes for, slik at de kan følge opp med riktige tiltak for å gjøre skolehverdagen bedre. (Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Den siste saka gjeld ein gut som i lengre tid har blitt trakassert av medelevane sine. Adresseavisen skriv at han blant anna har blitt truga med kniv. Skulen løyste saka med å låse eleven inne på eit grupperom, og no har Fylkesmannen sagt frå. Malvik kommune har ikkje gjort ein god nok jobb. Rådmannen i kommunen, Carl-Jakob Midttun, har sagt unnskyld - og han håpar dei kan lære av feila.

Rådmannen i Malvik kommune, Carl-Jakob Midttun, seier dei har nulltoleranse for mobbing. Han vil ikkje kommentere saka til Rie, men seier målet til kommunen er at ingen elevar skal bli mobba. Foto: Helene Solheim / NRK

– Her i Malvik har vi nokon eksempel på elevar som blir mobba. Kommunen har nulltoleranse for slikt, og det må vi jobbe med no. Målet er at ingen elevar skal kjenne seg krenka, seier Midttun.

– Malvik må rydde opp

I grunnskulen er det lov å tvangsflytte mobbarar, men i fleire tilfelle har vi sett at mobbeofferet byter skule i staden - slik som Rie. Jørgen Enoksen som er leiar i ungdomsrådet i Malvik kommune synest det blir for dumt:

– Skulane må tørre å flytte på mobbarar. Malvik kommune må rydde opp i desse stygge sakene, for verken kommunen eller skulane gjer ein god nok jobb, seier 19-åringen.

Jørgen Enoksen som er leiar i Malvik ungdomsråd er fortvila over situasjonen i kommunen. Han meiner jobben som blir gjort for mobbeoffer er for dårleg. Foto: Helene Solheim / NRK

Enoksen seier historia til Rie er frykteleg trist, men han skjønner henne godt:

– Eg hadde aldri plassert ungane mine på ein skule her i Malvik. Eg ser at anten manglar det på viljen eller kompetansen, og det er alvorleg.

Då Rie var lita tenkte ho ikkje over at ho såg annleis ut. Foto: Privat

Ser ingen andre løysingar

14 år gamle Rie kan nok bli sett på av mange lærarar som ein utfordrande elev. Ho har blitt mobba i årevis på grunn av utsjånaden sin, og alt dette blanda saman med andre vanskelege ting har gitt ho angst. Det har ho valgt å skrive om i bloggen sin.

Årsak til angst Ekspandér faktaboks Mellom 20 og 30 prosent av befolkningen vil kunne utvikle en angstlidelse i løpet av livet. Årsak: Årsakene til angst kan være mange og er som oftest sammensatte. Det kan handle om en medfødt sårbarhet, manglede trygghet og omsorg eller andre vanskelige forhold i oppveksten. Noen mennesker kan være spesielt disponert ved at de har en lav terskel for kroppslig aktivering kombinert med at de har et engstelig tenkesett. Angsten kan også oppstår etter alvorlige hendelser i løpet av livet. Det kan være mobbing, krenkelser, overfall, tap av nære personer og gjennomgående en opplevelse av manglede trygghet. Kilde: Modum Bad og Store medisinske leksikon.

– Eg gruar meg til å gå på skulen, fordi eg berre sit der aleine. Det siste året har vore drit. Eg har ikkje fått den hjelpa eg treng, så derfor vel eg å bytte skule, seier Rie.

Kristel Linset er rektor på Hommelvik ungdomsskole, som Rie no vel å forlate.

– Det er ingen vinnarar i denne saka. Mitt mål som rektor er at alle elevane skal trivast her, så eg beklagar veldig at Rie ikkje har hatt det skulemiljøet ho har hatt krav på, seier Linset.

Håpar kommunen skjerpa seg

Foreldra til Rie støttar henne fullt ut, og no ser heile familien fram til ein heilt ny skulestart til hausten. Då begynner 14-åringen på skule i nabokommunen Trondheim.

Rie håpar kommunen skjerpa seg, slik at Malvik kan bli ein god plass for skuleelevar. No ser ho fram til ein ny start til hausten. Foto: Helene Solheim / NRK

– Eg trur det blir veldig bra. Eg har vore på besøk der, og dei verka veldig snille - både lærarane og elevane.

Men Rie håpar kommunen tar seg saman:

– Eg synest dei bør trå til meir, sånn at det blir ein bra kommune og bu i - og gå på skule i. For det er det ikkje no.