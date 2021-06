Bjørn skutt i Overhalla: – Håper sauene er trygge

Bjørnen ble skutt ved Steinsdalsvatnet i Bangdalsområdet i Overhalla, skriver Trønder-Avisa, som meldte saken først.

Bjørnen ble skutt like etter midnatt, sier jaktleder Stein Kristian Røset til NRK.

Han sier de er sikre på at det er den samme bjørnen som har tatt flere sau i Beitstad og Bangdalen den siste tiden.

– Vi er bra sikre på det, sier Røset til NRK.

– Hvordan vet dere det?

– Nei, vi vet det jo ikke 100 prosent, men vi har hatt sporet av den i flere dager og forfulgt den i området, så vi er bra sikre på at dette er rett bjørn, ja.

Jegerne håper at dette betyr at det blir roligere i området og at sauen får gå i ro og fred.

– Vi håper på det.

Ikke så stor

Bjørnen ble skutt i Bangdalen, på grensa til Overhalla. I Beitstad og Bangdalen er det til sammen funnet 28 sauekadavre i år.

Røset anslår at binna er rundt fire år gammel og rundt 80 kilo.

– Den er ikke så veldig stor, nei.

Jaktlaget har sporet og fulgt bjørnen over to dager.

– Vi har vært veldig variable ut fra situasjonene. Det har vært alt fra 16 mann og nede i fem mann.

Født i forvaltningsområdet

Ifølge Bjørnar Wiseth som er klima- og miljødirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag, er bjørnen født i Dyrdalen i Snåsa.

Dette er innenfor forvaltningsområdet for bjørn.

– Men, vi ser den har trukket sørover de siste årene og har begynt å etablere seg et godt stykke utenfor forvaltningsområdet. På grunn av historikken og at vi var tom for virkemidler, måtte vi gi kommunen fellingstillatelse.

Wiseth sier dette var en binne uten unger.

– Bjørn blir ikke kjønnsmoden før i 4-6 års alderen, så dette var en binne uten unger i år.