Martin Aar Haugdal kvapp til da en flokk sauer plutselig kom springende ut av skogen et lite stykke unna ham. Han og flere familiemedlemmer var på vei fra hytta til bilen, og han var heldigvis rask med å ta frem mobilen.

For det de ble vitne til, er ikke dagligdags.

– Plutselig kom det en bjørn etter sauene ut av skogen. Jeg fikk skikkelig hjertebank, og trodde først ikke det jeg så, sier Aar Haugdal til NRK.

Gleder seg til å vise videoen til danskene

På videoen kommer bjørnen byksende etter tre løpende sauer. Flere sauer ligger og slapper av i enga, tilsynelatende intetanende om jakten like bak.

– Slik jeg så det, jaktet bjørnen på sauene. Men han fikk ikke tak i noen som vi så. Kanskje ble han distrahert, for det ble mye roping fra oss, sier Aar Haugdal.

EN VILL OPPLEVELSE: Å være tilskuer til at en bjørn jager sauer, topper de fleste av naturopplevelsene til Martin Aar Haugdal. Han filmet seansen som foregikk nært familiehytta i Bangdalen. Foto: Privat

Også kjæresten hans og flere familiemedlemmer fikk se bjørnen i Bangdalen. Først trodde noen av dem at de så en svart sau som kom springende. Flere av dem ble ganske oppskaket.

– Mormor var nok den roligste, humrer han.

Han kommer fra Overhalla, men bor i København. I løpet av den snart 14 dager lange norgesferien, er han ikke i tvil om hvilken naturopplevelse som er den råeste.

– Dette topper naturopplevelsene mine. Nå har jeg noe å vise frem til danskene.

Fortvilet sauebonde

Ja, å observere en bjørn på denne måten er en opplevelse for livet.

Men for Roberth Berre er situasjonen fortvilende. Sauebonden har på kort tid funnet fire sauekadavre.

– Vi trodde bjørnen hadde dratt ut av området, i og med at det har vært så mye folk der, sier Berre, som er veldig glad for at bjørnen ble filmet.

HEFTIG FOR SAUEBONDEN: Sauebonde Roberth Berre har 300 sauer på beite i Bangdalen. Den siste tiden har han funnet fire sauekadavre. Foto: Privat

Tror bjørnen fikk «måltidet» ødelagt

Vikarierende rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn (SNO) nord i Trøndelag, Mogens Totsås, sier det er sjelden at privatpersoner får fanget noe slikt på film.

Han har sett videoen, og er ganske så sikker på hva som foregår:

– Målet til bjørnen var nok å få seg en matbit. Men det er tydelig at den avsluttet jaget da folket sto der. De ga jo fra seg mye lyd, og bjørnen ble vel brydd av det, sier Totsås.

Ifølge ham viser bjørnen og sauene «typisk oppførsel» i videoen.

– Det er typisk at bjørnen gjør slike jag, og at det ligger sauer helt rolig i nærheten. Dette er helt vanlig, og et godt eksempel på at sauer er veldig enkle bytter for bjørner. Den trenger ikke bruke så mye energi på å få tak i sauen, forklarer Totsås.

LETT BYTTE: På videoen ser vi sauer som tar det kult, mens andre i flokken jages av en bjørn. Mogens Totsås sier at videoen viser oss hvor lette bytter sau er for bjørn. Foto: Martin Aar Haugdal

Han mener at bjørnen i videoen ser forholdsvis liten ut.

Men om det er binne eller hannbjørn, er umulig å se. DNA-analyse kreves for å få svar.

Mandag sendte SNO inn prøver for analyse i Trondheim. Svaret kommer trolig i løpet av to-tre dager.

Fikk nei på fellingssøknad

Ingen kan med sikkerhet vite om det er den observerte bjørnen som har tatt de fire sauene til Roberth Berre.

Etter observasjonen søndag, skal det ikke ha blitt funnet flere kadavre eller skadde dyr så langt. Men Berre er bortreist og har ikke rukket å lete. Ifølge ham er det imidlertid noen som har funnet blodspor.

Mandag kveld skal han og en gjeng gå manngard for å fange opp eventuelle døde eller skadde sauer.

Namsos kommune søkte i forrige uke Fylkesmannen i Trøndelag om tillatelse til å skadefelle en bjørn i Bangdalen.

Søknaden ble avslått.

Begrunnelsen er at skadeomfanget er relativt lite, og at bjørnen muligens er en binne. (Binner skal ikke felles, fordi de har størst betydning for å opprettholde målene om antall bjørner journ.anm.).

Håpet til Berre er å få fellingstillatelse etter den nye observasjonen.

Ifølge ham er det heftig å være sauebonde i området. Han sier det er forferdelig å finne sauer som er skadd eller tatt av bjørn og andre rovdyr.

– Du får et sinne, en reaksjon. Det er jo dyrene mine. De som ikke har opplevd det, gir pepper for at du ikke passer på dyrene. Men dette er et beiteprioritert område, og da mener jeg beitedyrene skal prioriteres, sier Berre.