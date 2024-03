Nøytrale utøvere får ikke delta på åpningsseremoni i Paris

Nøytrale utøvere fra Russland og Belarus får ikke delta under åpningsseremonien under sommerens OL i Paris . Det bekreftet Den internasjonale olympiske komite (IOC) på en pressekonferanse mandag.

Der opplyste IOC at de nøytrale utøverne ikke får gå i noen delegasjon under paraden ettersom de er individuelle utøvere. IOC sier det samme skjedde med nøytrale utøvere fra den gamle republikken Jugoslavia under OL i Barcelona i 1992.

Videre opplyser de at hvordan de løser det med nøytrale utøvere på avslutningsseremonien vil bli bestemt på et senere tidspunkt.

Under seiersseremonier vil det, i tilfeller der nøytrale utøvere fra Russland eller Belarus tar medalje, bli flagget et eget flagg for nøytrale utøvere, og de vil også ha sin egen sang som spilles under seremonien.