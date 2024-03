– Det var helt utrolig den siste etappen der. Han har et hode som ingen andre har, selv ikke Johannes Høsflot Klæbo.

Det sa Martin Johnsrud Sundby etter å ha sett Petter Northug skru tiden tilbake, vise gamle kunstner og virkelig imponere på herrenes lagsprint i NM på Lillehammer.

For selv om det var Johannes Høsflot Klæbo og Didrik Tønseth som tok NM-gullet for Byåsens 1. lag, var det en 38 år gammel Northug som stjal showet.

– Bedre enn da han la opp

SØLVGUTTENE: Even Northug og storebror Petter gliser med sin velfortjente sølvmedalje. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det Petter Northug driver med er nesten ikke til å tro, sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

– Petter Northug i 2024 er bedre enn da han la opp, konkluderte NRK-kommentator Jann Post.

Northug kjørte seg helt i grøften på sin siste etappe, og ga sin bror Even Northug grunnlaget for å ta en sterk sølvmedalje for Strindheim IL, kun slått av Klæbo & Tønseth.

Før den siste vekslingen sto Klæbo bare å tittet på Northug, som tok ut det siste han hadde av krefter.

Klæbo kostet på seg et glis mens han så Northug stake for harde livet.

Se Northugs rykk her: – Det er nesten ikke til å tro Du trenger javascript for å se video.

– Han er gal

– Jeg koste meg. Det var artig å se ham i slag der. Det er kjempebra for alle mann, sier Klæbo om veteranen.

Og han er helt enig i Sundbys analyse, og sier han mangler litt av den galskapen Northug har.

– Det tror jeg vi er ganske enige om alle sammen. Han er gal på sine gode dager. Han kan å grave i kjelleren, sier gullvinner Klæbo.

FAVORITTER: Johannes Høsflot Klæbo gikk sammen med Didrik Tønseth i torsdagens lagsprint, og var regnet som favoritten til å vinne. Foto: NTB

– Er det du mangler eller er du også gal?

– Nei, jeg har nok litt å gå på i forhold til han der, ja. Der har vi nok alle noe å lære.

– Hva kan man lære?

– Han har et konkurransehode som veldig, veldig få har. Han er den jeg kjenner med det største konkurransehodet. Det er inspirerende og artig å se ham ta i så mye i et NM i bekmørket her på Lillehammer, sier Klæbo om eldstemann i feltet.

Om Sundbys uttalelser om eget konkurransehode, sier Northug:

– Jeg tror ikke det er sunt for alle å ha et sånn konkurransehode. Konkurranse det er det som har drevet meg hele tiden og det jeg har elsket.

Mye av æren gir han nettopp til Sundby.

– Først og fremst må jeg takke Martin Johnsrud Sundby for mange jævlige samlinger og harde treningsturer opp gjennom årene. Han gjør nok at jeg er såpass seig som jeg er på den sisterunden, sier han, og fortsetter:

– Han har jeg trent mye hardt med, og det tror jeg er en av grunnene til at jeg har den dieselen jeg har i dag. Men det er sant det, jeg er glad i å konkurrere og veldig artig å være her på NM og fortsatt kan være med i en medaljekamp.

TRENINGSKAMERATER: Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby i aksjon i italienske Val Senales i 2016. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Refset seg selv

Northug-brødrene hadde et uttalt mål om å havne på pallen i NM, og det ble edelt metall. Valøren ble sølv.

Men lenge før den medaljen ble innkassert var Northug svært selvkritisk.

– Det kjennes helt for jævlig ut. Jeg er ikke trent for det her. Det går altfor fort og jeg er alt for treig og fem kilo for tung, sa Northug etter sin første etappe.

Og etter det som ble en ordentlig styrkeprøve ble Northug liggende i snøen og puste og pese. Han måtte slepes bort av arrangørene for å ikke ligge i veien for de som ennå ikke hadde vekslet.

UTSLITT: Petter Northug tok seg helt ut og lå langflat etter sin siste etappe på lagsprinten.

Da han etter hvert fikk litt pusten i seg igjen, kunne han meddele at det ga mersmak.

– Hodet vil mer, men kroppen sier nei.

Likevel utelukker han ikke at vi får se mer Petter Northug i NRK-sendte NM.

– Vi får se, kanskje i morgen. Jeg tror kanskje påmeldingsfristen har gått ut, men jeg får prøve å godsnakke litt.

Skistad sikret gull

For kvinnene tok Kristine Stavås Skistad NM-tittelen i lagsprint for Konnerud IL. Dette er tredje år på rad de vinner denne øvelsen i NM.

Skistad og hennes lagvenninne Maria Hartz Melling fikk en tøff start på finalen for Konnerud IL.

Byåsen 1 tok tidlig føringen og satt et tempo de andre lagene slet med å følge.

En sterk 4. etappe fra Skistad sørget for at forspranget ble hentet inn, men etter Hartz Mellings siste etappe hadde avstanden økt til 13 sekunder opp til Byåsen 1.

SEIRET: Kristine Stavås Skistad og Konnerud IL fikk tøff konkurranse i finalen, men vant til slutt. Foto: NTB

Skistad tok opp jakten fra første stavtak på den siste etappen og hentet inn Hanne Wilberg Rofstad og Byåsen 1 etter bare 800 meter.

Derfra og ut viste hun seg som verdens beste kvinnelige sprinter og vant foran Asker 1 og Fossum 1 på henholdsvis 2.- og 3. plass.

– Det var en fin dag. I dag gikk vi for hele Konnerud, så det var lett å motivere seg til å gå, sier Skistad etter seieren.