Skifesten og idrettsprestasjonene i Holmenkollen ble delvis overskygget av oppslag i media om overstadig festing, fyll og slagsmål.

Neste år er det ski-VM i Granåsen i Trondheim, og ledelsen har søkt om å få servere alkohol under mesterskapet.

Nå mener flere at de må ta lærdom av det som skjedde.

– Jeg frykter de samme scenene vi så i Holmenkollen i helga, sier prosjektleder Marte Mandelid i Idrett uten alkohol (IUA).

Daglig leder for Holmenkollen skifestival, Stefan Marx, er oppgitt over festinga i et ellers vellykket arrangement.

– Det blir evaluering etter den høye bruken av alkohol og andre rusmidler på et offentlig arrangement, sier han.

Spesielt under kvinnens 5 mil hadde politiet og Røde Kors mye å gjøre.

Mange tilskuere i Holmenkollen sist helg. Her skiløper Lotta Udnes Weng under 50 km. Foto: Beate Oma Dahle / NTB / NTB

Ikke bekymret for VM

VM-sjef Åge Skinstad var til stede under kaoset i Holmenkollen.

Han er ikke bekymret for at fyll skal ta fokus vekk fra idretten under VM i Trondheim.

Planen er å servere alkohol i trygge former på avgrensede områder.

Skinstad innrømmer at de ikke vil klare å følge med på alt som foregår i marka utenfor skistadion.

– Det er klart at på utsiden av stadion har man ikke samme mulighet verken til vakthold eller til å undersøke hva folk har med seg. Så da må man kanskje oppfordre til litt sunn fornuft, sier VM–sjefen.

Sjef for ski-VM, Åge Skinstad, planlegger folkefest i Trondheim. Men han er ikke bekymret for at fyll skal ta fokus vekk fra idretten. Foto: Ski-VM

Øltelt under Raw air

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, slår fast at det vil bli drukket under ski-VM.

– Jeg tror at man klarer å gjøre dette på en anstendig måte. Så får vi testet det denne uka.

12. og 13. mars blir det en forsmak på VM-stemningen. Da arrangeres den norske hoppuka Raw air i Granåsen i Trondheim.

De har fått skjenkebevilling, og det skal serveres øl i et telt to kvelder på rad.

– Så får vi se om man gjør det i mer kontrollerte former, sier Saltvedt.

Illustrasjonsfoto av hvordan ski-VM i Trondheim kan se ut når VM arrangeres 26. februar til 9. mars i 2025. Foto: TRONDHEIM 2025

Oppgitt og flau

Generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av og til, Ragnhild Kaski, ber arrangørene av ski-VM 2025 ta lærdom av scenene i Oslo, og ta sine forholdsregler.

– Vis tydelig hvilken type folkefest man ønsker i Trondheim i 2025, og at alkohol og fyll ikke passer inn i dette. Særlig viktig er det nok å få kommunisert dette til ungdom og ungdomsforeldre, sier hun.

Ragnhild Kaski fra alkovettorganisasjonen Av og til er skeptisk til at det serveres alkohol under idrettsarrangement. Foto: Av og til

Samtidig kaller hun situasjonen i Holmenkollen en varslet katastrofe – til tross for at det kom tydelige oppfordringer i forkant til både ungdommen og foreldre.

– Vi var nok mange som leste nettavisene i helga som ble både oppgitt, og også noe flaue. Det er synd at dekningen av et flott idrettsarrangement blir preget av videoer og bilder av fyll, søppel og slåsskamper.

Hun er skeptisk til at det serveres alkohol på idrettsarrangement.

– Jeg ser at det argumenteres i Trondheim for at skjenkebevilling vil gjøre at man når ut til flere og skaper et mer inkluderende arrangement. Alkohol gjør ikke et arrangement mer inkluderende, heller tvert imot.

Vil ha bedre vakthold

Prosjektlederen for Idrett uten alkohol var i Holmenkollen sist helg. Hun er overrasket over hvor mye fyll og støy det var blant enkelte.

Hun mener vaktholdet bør bli bedre under ski-VM.

– Vi vil jo ikke at det skal være noen alkohol-bevilgning der. Går de for alkohol, må det være mer vakthold og politi til stede. Både før, under og etter VM. En må rett og slett sørge for at det er bedre organisert, mener Mandelid.

Marte Mandelid er prosjektleder i Idrett uten alkohol. Foto: Privat

Hun tror ikke at det blir roligere, selv om alkoholservering etter planen skal skje på avgrensede områder under ski-VM i Granåsen i Trondheim.

– Nei, absolutt ikke. Selv om det er skjenkebevilling, så vil folk drikke i forkant av arrangementet. Folk vil nok stille seg utenfor avgrensede områder, slik vi så i Holmenkollen.