2000 tilskuere møtte opp da det var klart for avduking av Petter Northug sin statue lørdag ettermiddag.

Statuen pryder hjembyga til skikongen, i Framverran i Inderøy kommune.

I forkant av avdukingen ble det holdt et minisprintrenn for barn og en egen showsprint der Northug selv deltok.

Det var mamma Northug og sønnen selv som fikk avduke skulpturen.

– Mye følelser

Det var kunstneren Tore Bjørn Skjølsvik som har fått det ærefulle oppdraget å lage Petter Northug.

– Det er mye følelser. Det er sterkt og rørende å se så mye folk møte opp, forteller en rørt Northug.

Statuen fremstiller Northug i skisporet, slik som mange kanskje forbinder Northug med. Foto: Christian Aras Shuany / NRK

– Tore Bjørn syns jeg har laga en fantastisk fin figur av meg.

Statuen fremstiller Northug i skisporet, slik som mange kanskje forbinder Northug med.

– Det er kanskje det mange husker meg fra gjennom karrieren også. Så jeg er veldig fornøyd med det produktet.

Northug forteller at han syns det er merkelig at han allerede har en statue av seg selv, i en alder av 38 år.

– Det er jo spesielt. Jeg føler meg veldig gammel plutselig når det er statue her.

Det var mye følelser i sving for Northug under avdukingen av sin egen statue lørdag ettermiddag. Foto: Christian Aras Shuany / NRK

Plassert i hjembygda

Og det er ikke uten grunn at statuen har fått hedersplass akkurat i Framverran.

– I hjembygda mi, som har betydd mye for meg, det er der drømmene starta.

– Så føler vi at å få den hit, kanskje inspirerer mange andre, og at det kan bli en attraksjon for bygda, sier Northug.

Det har vært et samarbeid over tid for å få statuen på plass. Foto: Christian Aras Shuany / NRK

Hva er dommen?

– Fantastisk. Tore Bjørn er utrolig flink. Han har klart å skape en skulptur av det som er helt nydelig. Jeg er kjempefornøyd.

– Nesten litt forbauset

– Jeg er nesten litt forbauset over at det var jeg som fikk oppgaven. Men dette er et arbeid som jeg har glede av å ha gjort, forteller kunstneren Tore Bjørn Skjølsvik​​​​​​.

– Jeg har sett mer på meg selv som en toer enn som en ener, for å si det sånn. Så nå har jeg nådd målet mitt. Det betyr selvfølgelig alt at han liker det.

Kunstner Tore Bjørn Skjølsvik fikk det ærefulle oppdraget å lage statuen av Petter Northug. Foto: Christian Aras Shuany / NRK

– Mektig

Den tidligere TV 2-profilen og langrennsjournalisten Ernst A. Lersveen har jobbet for å sikre finansieringen av statuen.

Han var også med å lede selve avdukingen.

– Jeg syns dette ble ganske mektig.

– Statuen er helt rå. Råere enn jeg hadde forestilt meg. Du ser jo på ansiktet på statuen at det er Petter. Og du ser på hele bevegelsen at det er Petter. Så det er helt magisk.

– Også er det morsomt at den er i gull. Helt unik andre statuer du kan sammenligne med. Og han har jo vært en unik skiløper så dette var akkurat passende.

Den tidligere TV 2-profilen og langrennsjournalisten Ernst A. Lersveen har jobbet med finansieringen av statuen, og han er fornøyd med resultatet. Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NTB

– Fint å få statue mens man er i live

Lersveen forteller at han har fulgt hele Northug sin karriere, og at skiløperen har gitt det norske folk mange øyeblikk med mye glede.

– Han har gitt oss så mye at det å få en statue av seg selv i live, mens man er i live, det syns jeg er moro å få til.

– Så for meg er denne statuen her en takknemlighet for alt det han har gitt oss som har fulgt han, og bygda.

Northug har en stor langrennskarriere å se tilbake på. Bak seg har han to gull, ett sølv og én bronse i OL, i tillegg til 13 gull og tre sølv i VM. Han har også vunnet verdenscupen sammenlagt to ganger og Tour de Ski i 2014/15-sesongen.