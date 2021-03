Mener dette bildet styrker Klæbos gullhåp

– Jeg forventer at Norge kommer til å benytte seg av dette.

Det sier TV2s langrennsekspert, Petter Skinstad, til NRK. Han har brukt mange timer på å studere situasjonen som gjorde at Klæbo ble disket på søndagens femmil.

Men bildet som er tatt av Adresseavisens fotograf, Richard Sagen, kan fortelle en ny historie som gir Klæbo gullhåp.

Feil diskusjon

For da Klæbo ble disket søndag, diskuterte man om nordmannen hadde kommet bakfra i den såkalte korridoren.

Dette bekreftet også rennlederen til NRK i går.

Men bildet viser at korridoren ikke starter der hendelsen mellom Klæbo og Bolsjunov skjer.

Korridoren ligger nemlig mye nærmere mål, der granbaret vises på bildet.

– Det er ingen tvil om at Bolsjunov er først i løypa og nærmest mål. Men det er først interessant i forbindelse med valg av korridor.

Dette mener Skinstad frikjenner Klæbo.

KORRIDOREN: Den røde ringen viser hvor korridoren starter. De røde merkene ved skiløperne markerer starten på oppløpet. Foto: Richard Sagen / Adresseavisen

Kan gå der han går

Området der hendelsen skjer, er altså ikke korridoren. Det er kun et område som markerer at man bare skal gå rett fram.

Der hendelsen skjer, er det ingenting som tilsier at det Klæbo gjør er ulovlig, mener Skinstad.

– Enten oppfatter juryen at korridoren starter der, noe som gjør at avgjørelsen er tatt på feil grunnlag. Eller så mener de at Johannes passerer Bolsjunov, noe som for meg er fullstendig uforståelig.

Der hendelsen skjer, kan Klæbo velge å legge seg der han ligger.

Skistad mener reglene sier at ens egne ski må være foran skituppene til utøveren du skal legge deg inn foran. Hvis ikke, er det snakk om obstruksjon

– Jeg mener at Bolsjunov obstruerer Klæbo. Han ønsker seg inn i sporet der Klæbo allerede er.

FEIL: TV2s langrennsekspert Petter Skinstad mener juryen tok feil da de disket Klæbo. Foto: Olof Andersson/TV 2 / TV 2

Usikker på hva som skjer

– Jeg misunner ikke de som skal ta den beslutningen.

Det sier Adresseavisens sportskommentar, Birger Løfaldli. Også han følger spent med på diskusjonen, men er ikke like sikker som Skinstad i hva som er riktig og feil.

– Men han kan absolutt ha et poeng.

Løfaldli tror Norge fort kan ende med å bruke dette som et argument.

– Jeg tror Norge leter etter alle argumenter som finnes. Jeg er bare spent på hva som skjer, sier Løfaldli.

KLINSJ: Se situasjonen her. Du trenger javascript for å se video. KLINSJ: Se situasjonen her.

Stille fra Skiforbundet

NRK har prøvd å få tak i Norges Skiforbund for å høre hvordan de nå jobber videre med anken.

– Vi kommer med info når vi har mer info, skriver pressesjef Gro Eide i en SMS.

Det er likevel varslet at en anke vil bli sendt til FIS tirsdag

HER STARTER KORRIDOREN: Dette bildet viser hvor korridoren faktisk starter. Foto: Skjerdump / NRK

Rennsjef mener de gjorde riktig

Rennsjef Pierre Mignerey fortalte til NRK mandag om den vanskelige avgjørelsen,

Men han er klar at han mener det ble fattet riktig beslutning.

– Basis for endelig avgjørelse var at Bolsjunov ledet og konsekvensene for at han valgte sin beste linje. Den andre tingen som spilte inn, er at reglene sier at en korrekt forbigåing ligger på den som kjører forbi, sier han og fortsetter:

– Vi kan se på bildene at det er kontakt mellom de to, som leder til at Bolsjunov knekker staven. Staven ender mellom beina hans, og det skjer grunnet kontakten som oppstod. Det ansvaret ligger på den som kjører forbi, altså Johannes.

FIS sine regler om korridor Ekspandér faktaboks De siste 50-100 meter før mål er ”oppløpet”, og skal være rettlinjet. Starten på oppløpet skal merkes tydelig med en farget linje over løypa. Vanligvis er oppløpet delt i korridorer. Korridorene skal merkes tydelig på langs uten at merkingen er til hinder for skiene hvis løperen skifter bane. Antall, bredde og lengde på korridorene bestemmes av juryen ut fra konkurranseformen og ut fra målområdets beskaffenhet. Se bestemmelser for hver konkurranseform i pkt 321-327.

Tror ikke ting snur

Selv om Skinstad mener Klæbo er rettmessig vinner, tror han ikke anken vil bli tatt til følge.

– Jeg har ingen tiltro til at juryen endrer avgjørelse.

Han håper uansett anken vil sette søkelyset på regelverket.

– Det er et mangelfullt regelverk som gir alt for mye rom for tolkninger og misforståelser.