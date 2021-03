Fratok Klæbo gullet: Nå forteller rennsjefen om de hektiske timene

– Det var en travel dag, og det tok lang tid med alle diskusjonene å komme til en endelig konklusjon. En «tricky» sak, forteller rennsjef Pierre Mignerey til NRK.

Det tok nemlig over en time før endelig avgjørelse etter situasjonen mellom Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov var klar.

Juryen brukte lang tid på å håndtere både den russiske protesten, og den påfølgende protesten fra den norske leiren. Likevel ble utfallet knusende. Johannes Høsflot ble fratatt gullet på femmila.

Nå forteller Mignerey om de tøffe timene, og om hva som skyldes endelig utfall.

Normal prosess

Først viste den offisielle lista at Klæbo fikk førsteplassen, men så ble det endret. Det mener han ikke var tilfelle. Juryen utnevnte aldri Klæbo til vinner.

– Nei, det kan jeg ikke bekrefte at skjedde engang. Klæbo gikk først over målstreken. Deretter begynte følgende prosess for å forberede prisutdeling og så videre, men så måtte juryen vurdere saken, håndtere protesten fra Russland og deretter fra Norge. Derfor måtte Klæbo komme inn til juryrommet for å forklare seg, forteller Mignerey.

FRUSTRERT: Johannes Høsflot Klæbo forlater stadion etter å ha vært hos juryen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Hele to ganger på kort tid måtte Klæbo besøke juryrommet. Det er ikke ofte man ser.

– Av og til kan det skje. Det er opp til juryen å bestemme om man vil ha utøveren sin vurdering, og det ville juryen ha. De ville høre Klæbo sin versjon om hva som skjedde, og deretter trengte juryen å diskutere uten ham til stede, sier han.

Gang nummer to var for å gi den nedslående beskjeden.

– Det er definitivt en spesiell sak, og definitivt ikke noe man liker, å måtte forstyrre den endelige resultatlista. På samme tid hadde vi en sak, og den måtte vi håndtere på best mulig måte, sier han.

På spørsmål om hva som ble diskutert inne i juryrommet, er han tyst.

– Detaljene i diskusjonene inne i juryrommet, holder seg der. De argumentene og diskusjonene fra de forskjellige partene trenger ikke å deles i det offentlige rom. Den viktigste delen er hvordan det offisielle resultatet blir, sier han.

HOS JURYEN: Her forklarer Klæbo situasjonen til juryrommet. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Ansvaret lå på Klæbo

I selve juryen satt norske Marte Aagesen Trondsen og tsjekkiske Jakub Tejchman.

NRK har prøvd å få tak i Trondsen, men hun har ikke vært tilgjengelig for kommentarer i dag.

Selv om bakgrunnen kan se problematisk ut i seg selv, takker Mignerey juryen for å opptre profesjonelle i saker som dette.

Jurysjef: Marte Aagesen Trondsen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

–Vi tar avgjørelser basert på fakta. Jeg sier ikke at det er enkelt, men vi prøver å se tingene slik de er, prøver å analysere gjennom reglene, og prøver å bli kvitt alle følelsene som ligger bak. Det er ikke fordi en russisk eller en norsk utøver er involvert, at en jury ikke klarer å være nøytral, sier han.

Nå deler rennsjefen hva som lå til grunn for den endelige avgjørelsen. Videomaterialet var godt nok til å se at Bolsjunov var først til korridoren, mener han.

– Videomaterialet var veldig bra. Vi hadde gode vinkler, og kunne også be om sakte film eller klipp som startet tidligere. De siste sekundene var ikke nyttige for oss. Det viktigste var å se begynnelsen og selve hendelsen sammenlagt, og det var god nok kvalitet for å få et inntrykk over situasjonen.

Mignerey mener det aller viktigste var å få informasjon om hva som skjedde før Bolsjunov brakk staven, og hvorfor den brakk.

– Basis for endelig avgjørelse var at Bolsjunov ledet og konsekvensene for at han valgte sin beste linje. Den andre tingen som spilte inn, er at reglene sier at en korrekt forbigåing ligger på den som kjører forbi, sier han og fortsetter:

– Vi kan se på bildene at det er kontakt mellom de to, som leder til at Bolsjunov knekker staven. Staven ender mellom beina hans, og det skjer grunnet kontakten som oppstod. Det ansvaret ligger på den som kjører forbi, altså Johannes.

Det mener TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad, er fullstendig uforståelig.

– Om de mener at Johannes passerer Bolsjunov, er for meg er fullstendig uforståelig ettersom Bolsjunov ligger i innersporet, for så å bytte til sporet der Johannes allerede er, sier Skinstad til NRK.

KLINSJ: Se situasjonen her. Du trenger javascript for å se video. KLINSJ: Se situasjonen her.

Skal anke

Neste steg for Johannes Høsflot Klæbo er å eventuelt anke avgjørelsen. Det har Norges Skiforbund varslet at de kommer til å gjøre, men selve anken er ikke levert ennå.

Langrennsekspert Petter Skinstad har ikke troa på at det vil gå veien for nordmannens del.

EKSPERT: Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/TV 2 / TV 2

– Nei, jeg tror ikke Klæbo får gullet. Jeg har ingen tiltro til at juryen endrer. Jeg tror de er opptatt av at Norge ikke skal få noen fordeler, sier Skinstad.

Han peker på et svakt regelverk.

– Det er et mangelfullt regelverk som gir altfor mye rom for tolkning og misforståelser. Jeg forventer at de benytter seg av dette i anken, avslutter han.