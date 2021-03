Idrettshistorikar om Klæbo-disken: – Unikt i skihistoria

Marek Hamsík klar for svensk klubb

Fotballstjernen Marek Hamsík er klar for IFK Göteborg. Det melder klubben og blir gjengitt av blant annet SVT.

– Det er ikke hver dag at en svensk klubb får en slik mulighet, sier sportssjef Pontus Farnerud.

Han legger til at Hamsik ikke har tatt turen til Göteborg for pengenes skyld, men at han er der for å prestere. Det blir understreket av slovaken selv.

– Jeg vet ikke mye om Allsvenskan og jeg må tilpasse meg veldig raskt. Jeg er her for å gjøre mitt beste for klubben, sa Marek Hamsík på en pressekonferanse.

Men det har ikke blitt lagt skjul på at overgangen delvis skyldes at Hamsik vil representere en europeisk klubb før sommerens EM.

Hamsik spilte over 400 kamper for Napoli og var lenge kaptein i klubben. Han har de siste årene spilt fotball i Kina, men er nå klar for Sverige.