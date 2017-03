Bendtner lover å være klar til sesongstart

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang med å spille kamper. Formen er grei, men jeg har fortsatt litt å bygge på. Jeg hadde en skadeperiode før jeg kom hit. Jeg må bli skarpere og mer fit, men jeg vil nok bli klar til sesongstart. Det er jo 17 dager til, så vidt jeg kan regne, smiler Bendtner etter å ha fullført sin første RBK-trening i Trondheim.

Dansken viste at han har «touchen» inne der han lekte seg med pasningsøvelser og luntet rundt på treningsfeltet onsdag formiddag.

Under spilløvelsene, viste Bendtner fram goalgetteregenskapene sine da han lurte forsvaret og bredsidet ballen i mål etter et innlegg fra høyrekanten.

Etter treningsøkten stilte Bendtner opp på et pressemøte på Lerkendal. NRK, Adresseavisen og VG var mediene som var til stede.

To trofeer

Dansken håper å ta to trofeer i sin første sesong i Trondheim.

– Vår målsetting er å gjenta de siste to sesongene, vi ønsker å vinne serien og cupen. Og så vil vi ut i Europa. Det er våre tre mål, sier han.

– Hva er dine ambisjoner?

– Hvis vi som lag lykkes, lykkes jeg også, svarer dansken.

Mange setter Bendtner som toppscorerfavoritt foran årets sesong. Dansken trives med presset.

– Det er et fint press, og det blir deilig hvis jeg lykkes, sier han.

Bendtner har bare positive ting å si om Rosenborg og lagkameratene.

– Det er kjempefine gutter. Jeg har fått et veldig positivt inntrykk.

Ruskevær

Regnet høljet ned under deler av treningen onsdag. Nicklas Bendtner rynket ikke på nesten av den grunn.

På spørsmål fra NRK om hva han tenker om klimaet i Trondheim, svarer han:

– Uansett hvor jeg spiller, så er det dårlig vær. Slik var det både i England og Italia. Klimaet her gjør meg ingenting, smiler dansken.

– Blir utrivelig å være stopper

Pål André Helland sier han gleder seg til å spille kamper sammen med den høyreiste dansken.

– Det blir mye danske å treffe inne i boksen, så jeg gleder meg til å slå innlegg til ham. Jeg tror det blir utrivelig som stopper å møte Bendtner på bakre stolpe, smiler han.

Han forteller videre at Bendtner har glidd rett inn i RBK-gruppa.

– Han er en strålende fyr. Han prater med alle og har ingen nykker. Vi kommer til å få god nytte av ham både på og utenfor banen, sier Helland.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen er også full av lovord om trøndernes nye spiss.

– Det har vært en fryd hele veien. Det handler om å komme inn og bli kjent med gruppa, og det tok kort tid. Han trives her, og vi trives med å ha ham her.

Skammelsrud har troen

Rosenborg mener de har gjort god butikk med å kjøpe Nicklas Bendtner fra Nottingham Forest. Det har de absolutt ikke, mener den engelske klubbens norske supporterleder.

– De spiller en formasjon som han kanskje passer i, men jeg tror kanskje de har kjøpt katta i sekken, sier Egill Helguson Neumann.

Bent Skammelsrud, som står med 11 seriemesterskap og tre cupgull for Rosenborg, håper at Bendtner kan være mannen som greier å skyte trønderne tilbake til Champions League.

Bent Skammelsrud håper at Nicklas Bendtner skal bidra med å få Rosenborg tilbake i Champions League. Foto: Odd Rune Wolden / NRK

– Rosenborg har kjøpt et prosjekt. De ser for seg en stor, sterk spiss som skal gjøre masse mål og få RBK inn i det gode selskap igjen.

– Men det er klart at de har kjøpt en mann som var god for fem år siden. Bendtner er ikke på topp akkurat nå, men tanken er at han skal komme såpass i form at han skal kunne bringe Rosenborg et steg videre.

Skammelsrud mener dansken har godt av å komme seg til en klubb som Rosenborg.

– Trener Kåre Ingebrigtsen er på mange måter totalt motsatt av engelske trenere. I Rosenborg vil Bendtner få tillit og tid til å spille seg i form, sier han.

Ble skjermet

Bendtner fikk sin debut for Rosenborg i lørdagens treningskamp mot islandske Fimleikafélag Hafnarfjarðar på Marbella. Han ble skjermet fra spørsmål fra journalister både før og etter matchen.

Etter onsdagens trening vil dansken være tilgjengelig for pressen.

– I dag skal vi få høre fra «Lord Bendtner», smiler NRK-vaktsjef Odd Rune Wolden.

Glad for interessen

Leder for organisasjon, samfunnsansvar og kommunikasjon i Rosenborg, Trond Alstad, sier RBK er opptatt av å være en åpen klubb som er tilgjengelig for alle.

Han vil ikke bruke ord som «kjør» og «press» når han snakker om medias interesse for Bendtner.

– Nei, nei. Dette er akkurat slik vi vil ha det. Vi er glade for at det er stor interesse rundt Rosenborg, sier han.