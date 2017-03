Supporterleder om Bendtner: – De har kjøpt katta i sekken

To mål på 17 kamper etter et halvt år i den engelske nivå to-klubben Nottingham Forest. Nicklas Bendtner har ikke imponert mange i klubben han spilte for, før han mandag ble klar for Rosenborg.

– De spiller en formasjon som han kanskje passer i, men jeg tror kanskje de har kjøpt katta i sekken, sier leder i Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia, Egill Helguson Neumann.

GLAD FOR Å BLI KVITT BENDTNER: Leder for Nottingham Forests skandinaviske supporterklubb, Egill Helguson Neumann, mener de kan feire at noen ville betale for Nicklas Bendtner. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Siden han kom gratis til den engelske klubben i september, har Bendtner på ingen måte imponert supporterlederen. Og dansken kommer ikke til å bli husket for sine målscoreregenskaper.

– Han har fremstått som forferdelig lat på banen, sier Neumann.

Supporterlederen er egentlig bare glad for at dansken nå har funnet seg en ny klubb.

– Vi er egentlig veldig overlykkelige over at det er noen som er villige til å kjøpe ham, sier han.

Ingebrigtsen: – En fantastisk signering

Mens Nottingham-supporteren er glad for å bli kvitt Bendtner, mener Rosenborg de har gjort et godt kjøp.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen er overbevist om at de har gjort en god handel, og sikret seg en potensiell målmaskin.

– En fantastisk signering for oss og for norsk fotball. At en sånn profil kommer til Rosenborg og eliteserien må vi være stolt av, sier han til klubbens hjemmeside om dansken med 29 mål på 73 landskamper.

– En gledens dag for Nottingham Forest

Ifølge Adresseavisen skal overgangssummen ligge på rundt ni millioner kroner, og klubbens daglige leder Tove Moe Dyrhaug bekrefter til avisen at det er det dyresete kjøpet de har gjort siden hun ble sjef i 2013.

Klubben tror de vil få tilbake de pengene senere.

– Nicklas skriver en treårskontrakt, men vet samtidig at vi er en selgende klubb. Se hva som skjedde med Christian Gytkjær. Dersom vi lykkes med dette prosjektet, spiller han ikke her i tre år, sier RBK-sjef Dyrhaug til Adresseavisen.

Om det stemmer at overgangssummen er i det sjiktet, er supporterleder Neumann er lykkelig mann.

– Hvis det er den summen som det er snakk om, 10 millioner norske kroner, så er det en gledens dag for Nottingham Forest, sier han.