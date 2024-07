Det er berre tre dagar sidan Rosenborg måtte reise heim frå Sarpsborg med eit skuffande 4-1-tap i bagasjen og mindre enn ei veke til Lillestrøm gjester Lerkendal.

Likevel spelar trønderane i dag treningskamp mot det engelske storlaget Manchester United.

Lerkendal er utselt, og United-fans frå heile Skandinavia har tatt turen til Trondheim.

Vennegjengen frå Nordland NRK møter måndag formiddag fortel at dei har kjøyrt over 40 mil berre for å sjå kampen.

– Vi kjem for øl og fotball, fortel dei.

Stjernespelarar som Mason Mount, Marcus Rashford og Casemiro er på plass i Trondheim måndag.

Samstundes er ikkje Rosenborg si eigen supportergruppe fornøgd. Dei kjem ikkje til å møte opp.

– Vi frå ståstaden vår er prinsipielt imot denne typen showkampar som berre har eit kommersielt formål, sa Kjernen-leiar Bjørn Skar til Adresseavisen da kampen blei annonsert.

NRK har vore i kontakt med Kjernen som ikkje har nokon kommentar til kampen utover dette.

– Høgdepunktet med sommaren

Bernt Hjørnevik er dagleg leiar for Manchester United sin skandinaviske supporterklubb. Han fortel at dei forventar at mange tusen kjem til Trondheim for å sjå favorittlaget sitt.

Laurdag og søndag arrangerer dei aktivitetar som quiz, sal av nye drakter og møter med gamle United-spelarar.

At Kjernen boikottar kampen bryr han seg ikkje mykje om.

– Det får dei stå for. Vi trur det er ein stor happening for fans, klubber og byer når United kjem på besøk.

Supportergrupperingane Ultras Nidaros og FN13 er heller ikkje fornøgd. Dei meiner besøket frå England kan gå utover oppslutninga rundt Rosenborg.

Supportergrupperingane Ultras Nidaros og FN13 viste si misnøye på sosiale medium da kampen blei kjent.

– At United kjem på besøk blir sett opp som ein konkurrent mot interesse i og rundt Rosenborg, slik har vi aldri opplevd disse kampane, seier Hjørnevik til kritikken.

Hjørnevik anerkjenner at kampen også handlar mykje om økonomi.

– Manchester United er og blir ein av verdas største fotballklubbar. Det potensialet vel United sjølvsagt å utnytte kommersielt. Det er ein kommersiell bedrift, det kjem ein ikkje unna.

– Vi vel å tenke på det meir som ein familie- og folkefest at United kjem til Noreg

Han trur ikkje det er utan grunn at britane kjem til Noreg for tredje sommar på rad.

– Den skandinaviske supporterklubben er den største Manchester United har utanfor Storbritannia.

– Dersom United berre hadde vore interessert i å tene mest moglege, hadde dei heller dratt til USA eller Asia for å spele slike kampar.

Sportslege og økonomiske grunnar

– Det var ein totalvurdering som gjorde at vi tenkte det var riktig å få til ein kamp mot Manchester United. Det seier Tore Bjørseth Berdal, dagleg leiar i Rosenborg.

Han fortel at det både er sportslege og økonomiske grunnar til at dei arrangerer kampen.

– Det handlar om å få dei internasjonale referansane i eit år vi ikkje spelar i Europa. Samstundes handlar det om å lage litt show i byen også er det også eit økonomisk insentiv for klubben å arrangere kampen.

At Kjernen ikkje møter opp til kampen er han ikkje bekymra over.

– At dei ikkje møter opp er deira val. Stadion er utselt, vi gler oss til kamp og håper det blir ein god førestilling i morgon.

Også sportsleg leiar i Rosenborg, Mikael Dorsin, seier kampen mot Manchester United er ein god moglegheit.

– Det er fint å få matching også i midtveka i eit år vi ikkje spelar i Europa.

– Det gir ein referanse på det nivå vi forhåpentlegvis skal komme tilbake til.

Berdel seier det truleg kjem til å vere mange United-supporterar på tribunen.

– Vi håper nokon av dei blir forelska i god fotball frå Rosenborg og kjem tilbake når vi spelar eliteseriekampar.