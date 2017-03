Uavgjort i Bendtner-debut

Den store spenningen før kampen var om Nicklas Bendtner fikk sin debut, og etter at 61 minutter var spilt ble han byttet inn. Resten av kampen var han var lite involvert.

– Det viktigste var å få Bendtner utpå banen, få ham til å løpe. Han må bli vant til å ha på RBK-drakten og bli kjent med lagkameratene sine, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport etter søndagens kamp.

Også den unge keeperen Julian Faye Lund debuterte i kampen, og fikk vokte målet de siste 20 minuttene av kampen.

Skapte få sjanser

Rosenborg hadde ballen gjennom store deler av førsteomgang, men tempoet var rolig. De hadde full kontroll og FH lå lavt. Matthías Vilhjálmsson scoret på hodet når 17 minutter var spilt, etter en fin assist fra Erlend Dahl Reitan.

Det sprakk opp for RBK i andreomgang og FH utligna til 1-1 når Kristján Finnbogasson fikk være alene med keeper. Det lave tempoet fortsatte i andre omgang, RBK hadde ballen mye, men med en del upresise pasninger skapte det ikke problemer for islendingene.

Scoret mot gamleklubben

Kampen endte uavgjort, 1-1, etter scoring av Vilhjálmsson (RBK) og Finnbogasson (FH).

Det var Vilhjálmssons gamle lag de møtte i kampen og det var der suksessen starta for islendingen. Han spilte for FH i syv år, da han gikk til Start etter å ha vært på utlån til engelske Colchester i 2011 og til Start i 2012. Han var med å vinne den islandske toppserien med laget tre ganger. Han forteller til rbk.no at han ikke har spilt mot dem siden han dro derfra i 2012.