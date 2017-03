Bendtner: – Jeg tror jeg vil bli en suksess

Det var stor interesse foran Nicklas Bendtners (29) første trening og pressekonferanse med Rosenborg på Marbella.

Flere skuelystne møtte opp på treningsfeltet for å se dansken i aksjon. Spissen fant seg godt til rette i RBK-trøyen og viste seg frem med å score et mål.

På pressekonferansen svarte han de som måtte være i tvil om dansken ble en suksess.

– Jeg vil bli en suksess her, fortalte Bendtner.

Den danske spissen er klar på hva som er ambisjonen for neste sesong.

– Vi vil gjerne være i Europa og dette laget har en stor mulighet til det. Det vil være en stor ting for meg, forsatte spissen.

– Du får litt wow-følelse

Lagkamerat Pål André Helland var begeistret etter danskens første trening.

– Han passer som hånd i hanske til spillestilen vår, forteller Helland, og fortsetter:

– Han er stor og sterk, atletisk, god på hodet, et oppspillspunkt. I tillegg har han en aura som kommer til å tiltrekke seg folk. Det gjør at jeg får bedre arbeidsoppgaver. Han er fantastisk for oss vinger, sier Helland.

RBK-spilleren fikk vite litt på forhånd at spissen kom til å signere for klubben og ble litt paff da han fikk vite at det var Bendtner.

– Du får litt wow-følelse, forteller Helland.

Ikke siden januar har Bendtner vært på banen. Under oppholdet slet han med flere skader. Patrik Petersen i dansk TV 2 tror Rosenborg kan bli en god klubb for spissen.

– Han er ikke kampform og har ikke vært det på lenge. Nå blir det en god mulighet til å spille noen kamper i Rosenborg, så får vi se om han kan komme opp på det nivået som han hadde tidligere i karrieren, sier Petersen til NRK.

TRENTE: Nicklas Bendtner trente for første gang med Rosenborg på treningen på Marbella. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Slik var Bendtners første trening

Treningen startet med oppvarmingsøvelser, før det ble mer spill i boks med intensitet. Da fikk også dansken, som eneste spiller, grønn vest.

På spilleøkten la Bendtner seg på topp for laget med de oransje vestene. Spissen lå og vakte oppe på topp og ønsket flere ganger å få ballen i beina. Selv om det var antydning til hoftefeste enkelte ganger, markerte han seg også med å jobbe hjemover for å hjelpe forsvarsspillerne.

Litt ut i spilleøkten scoret han også en skikkelig spiss-scoring da han enkelt styrte ballen i mål med innsiden av foten, etter å ha blitt spilt alene gjennom med keeper.

Det er tydelig at dansken var ute etter å imponere på sin første trening. Mellom spilleøktene løp Bendtner intervaller på treningsbanen, mens de andre spillerne drakk vann og hvilte ut i solsteken.

Intervalløktene tok på og etter hardkjøret tok han seg en fortjent pause i solen.

Spissens første kamp er forventet å komme på søndag mot den islandske klubben FH. Under oppholdet på Marbella er Mike Jensen romkameraten til Bendtner.

