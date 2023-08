– Vi var nok likere da enn vi er nå, ler Beate Sommer.

En sommerdag i 2001 kom hun og en venninne over en konkurranse i VG. De skulle kåre hvem i Norge som lignet mest på kronprinsesse Mette-Marit.

– Vi visste jo at jeg lignet, både jeg og hun så jo det – og flere andre i og for seg. Så vi tenkte at vi måtte bare ta sjansen, forteller Sommer.

Det var stor oppmerksomhet rundt Mette-Marit på denne tiden, og konkurransen skjedde i forbindelse med kronprinsparets bryllup som skulle være senere samme sommer.

Vinneren skulle få et reisegavekort på 5000 kroner og en dag som prinsessebrud i Oslo.

Sommer ordnet håret sitt likt som Mette-Marit pleide å ha det, sendte inn et bilde og vant hele konkurransen.

– Det morsomme var jo det som faktisk skjedde den dagen man vant. Man skulle jo ha en dobbeltside i VG må vite, og da skulle det selvfølgelig være i brudestas og man skulle liksom gifte seg, forteller Sommer.

– Det var jo stor stas det.

Slik så det ut da Sommer var Mette-Marit-modell i VG for akkurat 22 år siden, 19. august 2001. Faksimile: VG

Minnerik dag

Først ble Sommer tatt med ut i gatene. Før hun ble kledd opp i brudekjole, måtte hun være den «dagligdagse» Mette-Marit.

– Så jeg gikk i gatene i helt vanlige klær, med samme type hårsveis og en kaffekopp i hånda, forteller Sommer.

– Så var det på med alt av brudestas. Det var ordning av hår, det var full sminke, det var brudekjole, bukett, og så bar det ned i Domkirken.

22 år etter hun ble kåret til Mette-Marits dobbeltgjenger forteller Beate Sommer om dagen som prinsessebrud i Oslo. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Men noen brudgom hadde hun ikke.

– Jeg tror kanskje de fleste synes det var rart at jeg var alene. Det sto jo turister på trappa på domkirken da jeg sto der og liksom hadde gifta meg.

Videre gikk turen gjennom Karl Johan, og opp til slottet i åpen bil, alene med sjåfør.

– Så den dagen der er en ganske minnerik dag, vil jeg si.

«Mette-Marit-feber»

Seks dager etterpå giftet kronprinsparet seg i Oslo Domkirke.

– Det var helt enormt da Mette-Marit entret offentligheten.

Det sier Ingeborg Heldal, redaktør i magasinet KK.

Hun beskriver at det er noe utrolig romantisk i kjærlighetshistorien mellom de to som en dag skal bli Norges konge og dronning.

Ingeborg Heldal er redaktør i magasinet KK. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Det hersket nok en skikkelig Mette-Marit-feber rundt årtusenskiftet. Hun ble jo et fenomen. Det var så mange ting med Mette-Marit som var fasinerende. Mange skjønte fort at dette var den store kjærligheten – at mest sannsynlig så er det denne jenta som en dag skal bli dronning i Norge.

Hun legger til at Mette-Marit skilte seg ut fra Haakon Magnus sine tidligere kjærester. I tillegg skilte hun seg ut fra det vi var vant til å se fra kommende dronninger og prinsesser.

– Fordi Mette-Marit var jo denne alminnelige jenta fra Kristiansand som gikk på rockefestival, som var usminket, som gikk med litt sånn rufsete T-skjorte, sier Heldal og fortsetter:

– Denne klassiske frisyren med denne lave hestehalen og sideskillen. Hun hadde en sigarett i hånda og til og med et barn fra et tidligere forhold. Hun var veldig annerledes enn det bildet kanskje mange hadde av den som skulle vinne hjertet til en prins, og det ga mange jenter på min alder trua på at alt er mulig.

– Så hun ble jo, og er, et slags ikon fremdeles.

Kronprinsparet giftet seg i Oslo Domkirke 25. august 2001. Foto: NRK

– Fantastisk å bli 50

Selv fulgte ikke Sommer med da kronprinsparet giftet seg 25. august 2001. Men hun så opptaket i etterkant.

– Hvordan var det for eksempel å gå på et kjøpesenter midt under Mette-Marit-feberen?

– Det var litt rart, det var litt ekstra blikk, peking og litt hvisking og litt sånn. Så det var godt at det var kortvarig – for det hadde blitt litt slitsomt i lengden.

– Du ble jo også 50 tidligere i år, har du noen råd til Mette-Marit?

– Det er bare å ta det imot med åpne armer. Det er helt fantastisk å bli 50, smiler Sommer.

Hør Sommer fortelle om opplevelsen i lørdagsmagasinet Ukeslutt:

