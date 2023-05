Natt til fredag har noen hengt opp flere bannere rundt klubbhuset «Brakka» og treningsanlegget til Rosenborg.

På bannerne står det blant annet «et styre uten handlingskraft = et styre uten tillit», «ta dåkker sammen» og på en annen står det rett og slett «OBOS?» – med klar referanse til fare for nedrykk.

Ett banner har også påskriften «kor e verdian?».

Noe lignende skjedde på tampen av 2021, da bannere hengt på brakka krevde styrets avgang.

Både trener, spillere og supportere virker å være frustrerte over situasjonen klubben er i. Etter Rosenborgs cupkamp mot Trygg/Lade, sa trener Kjetil Rekdal at han aldri hadde sett lignende – med negativt fortegn.

– Jeg har aldri i min karriere opplevd en sånn type kamp som i dag, sa Rekdal til NRK etter cupkampen.

– Jeg har vært med på trøblete kamper og røket i cupen og sånne ting, men når du ikke klarer å dominere en kamp mot et 4.-divisjons lag så er det et grunnleggende stort problem med mentaliteten.

Har tillit til trenerne

Styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, sier bannerne viser at det er stor interesse for klubben.

– Det skal vi som klubb være glad for. Det er klart at vi har ikke levert de resultatene vi ønsker for året så langt, så er det mange følelser og reaksjoner, da er dette sikkert et uttrykk for frustrasjon, sier hun.

– Det er tydelig kritikk mot styret på disse bannerne, hva tenker du om det?

– Det er alltids ulike meninger når vi står der vi står som klubb i dag, om hva som er det riktige løsninger. Vi som styret har vært veldig tett på i hele prosessen, vi har vært i tett dialog med både sport og trenere underveis.

Det er ikke aktuelt for styret å skifte ut trenerne.

– Vi har tillit til trenerne fordi vi mener ikke at det å skifte trenere, som kanskje er det Rosenborg historisk sett har gjort over tid, er det som er løsningen nå.

Hun sier de har kompetente trenere og både nye og gamle spillere skal fungere godt sammen.

– Relasjoner spillere imellom, det tar tid å bygge, ergo har vi ikke fått de resultatene vi vil ha, sier Johnsen.

– Har et problem

– Rosenborg er veldig mye bedre på bannere, enn på banen, for å ta et halv-billig ordspill på en fredagsmorgen.

Det sier sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt.

Han sier Rosenborg sliter grundig og at bannerne som ble hengt opp i natt er et tydelig uttrykk for frustrasjon.

– En ting er at de ikke ser de resultatene de vil, men de ser ingen som kan peke ut en vei videre. Der tror jeg det virkelige grunnlaget for frustrasjonen ligger. Det er ingen som tror at dette skal kunne ordne seg på kort sikt, og da har man et virkelig, virkelig problem.

Han sier styreleder Johnsen har gått for en mer neddempet lederstil enn det Ivar Koteng hadde.

– Det er sikkert på sin plass nå, men noen må se noen grep som går i retning av at dette skal bli bedre, sier Saltvedt.

– Taper du så er treneren stokk dum

Trønderne ligger på en 11.-plass etter åtte spilte kamper. Kun to av de åtte er seiere, tre er uavgjort og to tap.

Med kun ni poeng så langt denne sesongen, er de hele 13 poeng bak serieleder Bodø/Glimt med 22 poeng. Bodøværingene har på sin side syv seiere på åtte kamper. Den siste ble spilt uavgjort.

I et lengre intervju med NRK tirsdag, forteller Rekdal om «utålmodigheten» som rår i og rundt klubben. Han forteller om unge spillere og en ung spillerstall, med over halvparten under 21 år, som trenger tålmodighet.

TRENGER TID: Rekdal mener spillerstallen ikke er et ferdigutviklet lag som skal være med å konkurrere i toppen. Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

– Da må du bare ta tiden det tar for å bygge det opp. Om det er jeg eller noen andre som gjør det, spiller ingen rolle, sier Rekdal til NRK.

– Det er litt sånn i Rosenborg, at taper du så er treneren stokk dum. Spiller du uavgjort så er det for dårlig. Vinner du 1–0 så er det for lite. Vinner du 3–0 så blir målene scoret på feil måte. Det svever jo rundt oss egentlig kontinuerlig.

– Har lyst til å vinne

Men Rekdal sier likevel at han og resten av klubben er like utålmodige som resten.

– Vi har lyst til å vinne kamper og tilfredsstille krav og forventninger som ligger der. Det er jo fint at det er stor interesse rundt det, for tenk om ingen brydde seg, sier Rekdal.

– Det kan godt hende det er en belastning akkurat nå, men hvis du klarer å befri deg fra det og får ting til å rulle riktig vei som i fjor, så er det utrolig morsomt og gøy når folk er fornøyd med mye mål og at du vinner.