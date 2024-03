– Jeg sa til spillerne etter det første møtet vårt: Vi går for å vinne førstedivisjon. Da var de litt sjokkerte, smiler Mikkjal Thomassen.

Da mannen fra Færøyene tok over trenerjobben i Fredrikstad fotballklubb i november 2022, hadde klubben nettopp blitt nummer 10 i førstedivisjon.

Høsten hadde vært spennende for supporterne, men i helt feil ende av tabellen. Til slutt var FFK 7 poeng unna nedrykk.

Ut gikk det gamle trenerteamet, inn kom en detaljorientert 47-åring fra KÍ Klaksvík.

Ett år etter kunne en sovende fotballkjempe juble for opprykk og comeback til Eliteserien.

Høsten 2023 kunne FFK-spillerne endelig slippe jubelen løs. Klubben var klar for Eliteserien for første gang siden nedrykket i 2012. Foto: Tuva Åserud / NTB

– Jeg har veldig stor tro på at ting utvikler seg når man jobber hardt hver dag. Jeg er glad for at vi fikk betalt i fjor, sier Thomassen nøkternt om snuoperasjonen.

Skremte klubbveteran i pausen

FFK hadde plutselig blitt et lag det var ekkelt å spille mot. På de første 8 kampene slapp de bare inn 2 mål.

– Min filosofi er intensitet og trøkk i spillet. Vi skal fremstå som et lag, og man skal ikke være i tvil om at det er Fredrikstad man ser spille.

Thomassen mener noe av nøkkelen er tydelig kommunikasjon. Veldig tydelig.

– Lederstilen hans er noe av det mest bestemte jeg har vært borti, sier klubbveteran Henrik Kjelsrud Johansen.

FFK-veteran Henrik Kjelsrud Johansen innrømmer at spillerne av og til er litt redde for den færøyske treneren. I alle fall hvis de har spilt dårlig. Foto: Carina Johansen / NTB

– Men det ser jeg på som en positiv ting. Tydelighet og klar retning er lettere å forholde seg til, understreker han.

Er du redd for Mikkjal?

– Det har vel hendt ja, når det svartner i øynene hans i pausen etter en halvdårlig førsteomgang. Da er jeg ikke så høy i hatten.

Thomassen ler når vi forteller hva Kjelsrud Johansen har sagt.

– Ja, de er nok redde noen ganger. Jeg kan være nokså intens. Men jeg er opptatt av at spillerne er trygge på hva jeg mener og at vi har åpen dialog. Vi skal tørre å si ting som de er, og jeg ønsker å være tydelig.

– Men jeg håper ikke de er redde for meg, det er i alle fall ikke hensikten, smiler han.

Thomassen beskrives som tydelig og opptatt av detaljer på treningsfeltet. Foto: Mathias Nordhus-Kristoffersen / NRK

Imponert over norsk fotball

Thomassen startet på mange måter eventyret som den færøyske fotballklubben KÍ Klaksvík opplever om dagen. Han tok over trenerjobben der i 2015.

I september 2020 tok klubben seg til playoff i Europaligaen, som første færøyske klubb noensinne.

Forståelig nok drømmer mange i plankebyen om at FFK kan bli et norsk Klaksvík.

– Jeg vet ikke hvor langt vi kan dra det her i Fredrikstad, men jeg er helt sikker på at det er mye lenger enn dette. Det er noe spennende på gang for byen og klubben, sier Thomassen.

Mikkjal Thomassen sier møtet med norsk fotball har vært inspirerende. Foto: Mathias Nordhus-Kristoffersen / NRK

Han mener hoppet fra toppen i førstedivisjon til nedre del av eliteserietabellen ikke er veldig stort.

– Men opp til toppen er det et godt stykke. Norsk fotball er på gang nå. Det jobbes godt, og møtet med norsk fotball har vært enormt inspirerende for meg.

Brutal start på comebacket

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp tror Fredrikstad vil bite godt fra seg i comebacket.

– Det er bare å se på historikken. De som rykker opp blir sjeldent kasteballer og har gode muligheter til å klare seg.

Brann gikk for eksempel fra opprykk i 2022 til sølv sesongen etter.

– Nyopprykkede lag drar gjerne med seg gode opplevelser og en tydelig stil. Fredrikstad kan gjøre det bra hvis de fortsetter med det de er gode på, mener Torp.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp tror ikke FFK blir en kasteball i Eliteserie-comebacket. Foto: BILDBYRÅN NORWAY

Men FFK får en brutal start på Eliteserie-comebacket.

Regjerende mester Bodø/Glimt hjemme i første serierunde, sølvvinner Brann borte i Bergen i runde 2, før nabo og erkerival Sarpsborg 08 kommer på besøk i runde 3.

Thomassen er, som vanlig, ikke interessert i å snakke om tips, tabell og poeng.

– Jeg er ikke interessert i å spekulere hva fremtiden bringer. Men ingen skal få en lett kamp mot Fredrikstad i 2024.

– Vi kan slå Bodø/Glimt hvis vi treffer på det vi er gode på.

Eliteserien kan du høre på NRK Sport og NRK P1. Årets sesong sparkes i gang søndag klokka 18.00.

