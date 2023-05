Rekdal med tirade mot eget lag etter sliteseier mot lag fra nivå fem: – Sjokkerende

Det har ikke vært en perfekt seriestart for Kjetil Rekdal og Rosenborg, som står med ni poeng etter åtte kamper.

Mot Trygg/Lade tok det et kvarter før Agon Sadiku sendte Rosenborg i ledelsen, men det ble også det eneste målet i kampen mot laget fra nivå fem i norsk fotball.

Da NRK snakket med Rekdal etter kampen tok han en lang pause, før han kom med krass kritikk av lagets prestasjon.

– Jeg har ikke så mye jeg skulle få sagt egentlig. Flaut. Det er på et nivå som du må oppleve for å tro det faktisk. Fra første minutt og egentlig kampen igjennom. Det er noen unntak hos oss som er til stede, men ..., sier Rekdal og fortsetter:

– Skal du lykkes i fotball så må du ha stort hjerte, i dag var det mange som hadde manko på det.

LANGER UT: Kjetil Rekdal. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Du sier det er flaut, hva gjør du med det?

– Det får vi komme tilbake til. Jeg har aldri i min karriere opplevd en sånn type kamp som i dag. Jeg har vært med på trøblete kamper og røket i cupen og sånne ting, men når du ikke klarer å dominere en kamp mot et 4.-divisjons lag så er det et grunnleggende stort problem med mentaliteten.

På spørsmål om hva som mangler, svarer Rekdal at «du kan plukke ut stort sett alt».

– Det er egentlig ikke vits å snakke om det, for du blir ikke ferdig, sier han.

Han er klar på at han selv er ansvarlig for det Rosenborg leverer.

– Jeg prøver ikke her å skylde på noen andre. Jeg står i front av det her. Akkurat nå har jeg ikke noe godt svar på det, jeg tror jeg må tenke litt igjennom på hva jeg har opplevd. For det er rimelig sjokkerende.

Kapteinen støtter Rekdal: – Helt dødt

Rosenborg-kaptein Markus Henriksen så den første omgangen fra benken, før han kom inn til den andre omgangen.

Spurt om Rekdals uttalelser, svarer han:

– Jeg tenker han treffer ganske rent på ballen med de uttalelsene der. For all del, det var kjempekriging av Trygg/Lade, men i dag er det nesten slik: «Hvem er det som er eliteserielag utpå her i dag»? Så lite forskjell som det ble vist her ute i dag, det skal ikke gå an mellom et eliteserielag og et 4. divisjonslag, sier Henriksen.

– I dag er jeg ekstremt skuffet over den prestasjonen vi leverer, sier Henriksen videre.

KRITISK: Markus Henriksen, her fra en kamp tidligere i sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Han er klar på at det handler om innstillingen til spillerne.

– Alle som har holdt på med dette, skjønner at det er en stor ting som gjelder, og det er innstillingen. Det eneste de kan ta oss på er innstillingen. Når vi kommer hit og tenker at det blir en «walk in the park», så blir det tøft. Uansett motstander. Det er det jeg synes er skuffende. Det er lov å spille dårlige fotballkamper, men det som kreves er at du i hvert fall gir ditt beste og gjør alt du kan. I dag må jeg innrømme at vi som lag og mange som enkeltspillere ikke klarer det, sier Henriksen og oppsummerer:

– Det var jo helt dødt. Vi snakker ikke med hverandre. Vi har skuldrene langt utenfor ørene

Rekdal: Avansementet det eneste positive

Rosenborg-treneren sier Isak Holmen var Rosenborgs beste spiller og en spiller som leverte med stort hjerte og innlevelse. I tillegg mener han det var et par andre som leverte på et ok nivå, men sier:

– Jeg har aldri spilt mot et 4.-divisjonslag med et eliteserielag og det er en jevn kamp.

– Du er veldig ærlig. Føler du det er viktig?

– I dag er det kun én ting vi kan ta med som noe positivt, og det er at vi er videre i cupen. Det finnes ingen andre ting å plukke ut av denne kampen enn akkurat det.

Resultater i cupens første runde Ekspandér faktaboks Kampene som er ferdigspilt: Alta – Bossekop 7–0

Lysekloster – Os 1–0

Nordstrand – Lyn 0–1

Finnsnes – Skjervøy 1–3

Rana – Stjørdals/Blink 0–2

Hammerfest – Tromsø 0–8

Bjarg – Fana 2–3

Brumunddal – Raufoss 1–4

Drøbak – Frogn 1–2

Eidsvold Turn – Strømmen 1–2

Eid – Aalesund 0–4

Elverum – Gjøvik-Lyn 1–5

Fjøra – Florø 4–0

Eik Tønsberg – Sandefjord 2-2, 6–5 etter straffespark

Flint – Ørn Horten 0–4

Fløy – Start 0–2

Frøya – Brann 0–5

Gjelleråsen – Lørenskog 2–1

Heming – Strømsgodset 0–1

Holmlia – Skeid 0–2

Hønefoss – KFUM Oslo 1–4

Junkeren – Innstranda 5–0

Kråkerøy – Kvik Halden 1–2

Loddefjord – Åsane 2–3

Mandalskameratene – Jerv 0–3

Melhus – Kolstad 2–0

Nybergsund – HamKam 0–5

Orkla – Levanger 0–5

Pors – Notodden 0–2

Rosseland – Bryne 1–3

Skjetten – Grorud 0–3

Sprint/Jeløy – Fredrikstad 0–3

Spjelkavik – Hødd 0–5

Surnadal – Molde 0–4

Trygg/Lade – Rosenborg 0–1

Urædd – Odd 1–7

Vard Haugesund – Egersund 3–1

Forus og Gausel – Viking 0–5

Herd – Brattvåg 1–2

Førde – Sogndal 1–3

Åssiden – Stabæk 0–4

Asker – Bærum 0–2

Frigg – Ullern 4–1

Halsen – Fram 2–0

Lokomotiv Oslo – Ullensaker Kisa 5-5, 8–9 etter straffespark

Stord – Sandviken 3–1

Tomrefjord – Kristiansund 0–2

Skedsmo – Lillestrøm 0–4

Verdal – Ranheim 1–4

Sandefjord røk ut etter straffedrama

Så sent som lørdag var det cupfinale for 2022/23-utgaven av herrenes cup, men allerede tirsdag tjuvstartet den første runden i cupen for 2023 med fire kamper.

Onsdag var det intet mindre enn 49 kamper og tolv av eliteserielagene skulle i aksjon. Men det var langt mellom cupbombene.

Tromsø var først ut og vant 8–0 borte mot Hammerfest. I kampene som startet 18.00 gikk de fleste lagene fra øverste nivå i en tidlig ledelse, men til pause var det flere kamper som ikke var avgjort.

Sandefjord ledet 1–0 mot Eik Tønsberg og Heming holdt Strømsgodset til 0–0 til pause.

– Nå brenner det på dass for Strømsgodset, sa Vålerenga-spiller Christian Borchgrevink etter 75 minutters spill i NRK-studioet.

Strømsgodset var nær ved å score flere ganger, men Heming forsvarte seg mesterlig og tok kampen til ekstraomganger. Der vant Strømsgodset 1–0 etter scoring fra Jonatan Braut Brunes.

Strømsgodset videre etter ekstraomganger Du trenger javascript for å se video.

Verre gikk det for Sandefjord. Til tross for at de tidlig i andre omgang gikk opp i en 2-0-ledelse, kjempet Eik Tønsberg seg tilbake. Og fem minutter på overtid utlignet de til 2–2 og sørget for ekstraomganger. Etter målløse ekstraomganger ble kampen avgjort på straffer.

Der vant Eik Tønsberg 4-3. Sandefjord startet med å bomme på lagets første straffe, men fikk muligheten da Eik Tønsberg bommet på straffe nummer fem. Spissveteranen Alexander Ruud Tveter fikk imidlertid ikke ballen i mål på Sandefjords femte straffe og dermed ble det en tidlig cup-exit.

Her ryker Sandefjord ut av cupen mot 4.-divisjonslag Du trenger javascript for å se video.

Kongsvinger med sterk snuoperasjon

Et sted hvor det så ut til å kunne komme en cupbombe var på Lillehammer. Etter at Kongsvinger, fra nest øverste nivå, tok en tidlig ledelse, snudde Lillehammer kampen. Laget fra nivå fem ledet 3–1 til pause, hvor det siste målet kom etter et langt kast fra en mann med en spisskompetanse på nettopp det.

Håkon Kveseth har nemlig tre NM-gull i spydkast, sist i 2019. Kveseth har også NM-gull i diskgolf og NM-bronse i poker.

KASTER LANGT: Håkon Kveseth. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er et mareritt for vår del. Vi kommer godt i gang og har bra kontroll og så slipper vi inn mål hver gang de nærmer seg vår 16-meter. Skrekkelig forsvarsspill gjør at vi ligger under 1-3, sa Kongsvinger-trener Vegard Hansen i et intervju vist på TV 2 Play i pausen.

Kongsvingers andrelag topper for øvrig avdelingen i 4. divisjon hvor Lillehammer spiller og i andre omgang hevet Kongsvinger seg.

Hansen gjorde tre bytter i pausen og i andre omgang tok det under 20 minutter før 3–1 hadde blitt til 3–4. Til slutt vant Kongsvinger kampen 5–3.