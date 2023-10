Tilbake på åstedet – mener tiltalte bevisst svingte bilen for å treffe Sigve

Mandag startet rettssaken mot mannen i 30-årene som er tiltalt for drap og to drapsforsøk etter at han kjørte på tre personer i Steinkjer sentrum i påska.

Natt til 1. påskedag sto 21 år gamle Sigve Bremset og to andre utenfor et gatekjøkken da mannen kjørte mot dem og traff to av dem.

En video fra åstedet viser at mannens varebil stopper litt opp på fortauet, før den fortsetter rett mot ungdommene. Bremset døde av skadene, mens de to andre fikk lettere skader.

Kom mot dem i høy fart

Sentralt i rettssaken er å avdekke om den tiltalte mannen kjørte på ungdommene med vilje eller ikke, og tirsdag var retten på åstedet for å gå gjennom hendelsesforløpet.

– Det viktige var å få i detalj hva som skjedde på stedet, fordi vi har en video som belyser hendelsen. Da er det veldig viktig å få belyst hendelsen fra ulike vinkler og kanter, sier aktor Kaia Strandjord.

Kaia Strandjord er aktor i saken. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Under rekonstruksjonen viste politioverbetjent og kriminaltekniker, Tor Sverre Helland, markører på gata der de tre personene sto på fortauet.

Han forklarte også at varebilen kom kjørende opp på fortauet fra Kongens gate like ved.

De to som overlevde påkjørselen har forklart at varebilen kjørte rolig opp på fortauet før den plutselig kom mot dem i høy fart.

Markørene på bakken viser hvor de involverte sto da bilen kom mot dem. Avdøde Sigve Bremset sto ved markør nummer fire. Foto: Rita Kleven / NRK

Dronebilder fra åstedet viser et 9,3 meter langt skrensespor i en rett linje. Sporet går i en bue før det retter seg opp idet det kommer til trappa utenfor gatekjøkkenet, rett ved der de tre ungdommene sto.

Påtalemyndigheten mener det kan se ut til at den siktede mannen svingte for å med vilje treffe de tre som sto der. Mannens forsvarer, Anne Marstrander-Berg, er ikke enig i det.

– Ut ifra bildene og markeringene ser man jo at det er en forskyvning mot høyre fra venstre forhjul, så det er nok riktig. Men hvilken slutning man skal trekke ut ifra at det er en vridning mot høyre etter først å ha vært en posisjonering mot trappen, det vil jeg komme tilbake til, sier hun.

Erkjenner uaktsomt drap

Mannen erkjenner at det var han som kjørte bilen, at han ikke hadde førerkort og at han hadde drukket, men han mener at han ikke forsøkte å drepe noen.

Da han ble fremstilt for varetektsfengsling i april, erkjente han straffskyld for uaktsomt drap og uaktsom kjøring. Han nekter straffskyld for drapsforsøk.

– Fordi han visste at han hadde drukket og at det var ulovlig. Han har ikke hatt noen vilje eller tanke om at han kjørte på fortauet, og i det så ligger uaktsomheten – at han har tatt feil av veibanen, sier hun.

Nødetatene jobber på stedet natt til 9. april 2023, etter at tre personer ble påkjørt i Steinkjer sentrum. Foto: Privat / NTB

Er det noe mer du vil legge til etter det vi så på åstedsundersøkelsen nå?

– Ikke annet enn at jeg registrerer at alle avstandene er mye kortere enn det man kunne se for seg både på videoen og i tankene, det er et tett hendelsesforløp på tre sekunder, sier hun.

– Det har gått veldig fort.

Det er hengt opp en blanket til minne om avdøde Sigve Bremset på stedet han ble påkjørt og drept. Foto: Rita Kleven / NRK

Søkte etter trafikkulykker

Da den tiltalte forklarte seg mandag ble det klart at han hadde søkt etter bilulykker på nett. Blant annet en nettside med innhold som «Women crushed alive by car».

Tiltalte sa at slike videoer fikk han til å føle seg bedre, fordi han så for seg folk han ikke likte.

Videoene han så på nettet av trafikkulykker, folk som ble tatt av rovdyr og lignende, handler om vonde minner fra barndommen, sier forsvareren.

– Når han ser på det, føler han at den aggresjonen han har mot folk, som har vært slemme mot ham i barndom og oppvekst, blir borte.

Mannen er tidligere straffedømt Ekspander/minimer faktaboks Mannen ble i 2018 dømt for blant annet skadeverk. – Han kastet et kumlokk, skrap og en stor stein på toglinja ved Steinkjer. Et varslingssystem i Bane Nor hindret ei alvorlig ulykke, da et godstog kom kjørende i 2016. – Han ble også dømt for å ha sendt meldinger med trusler om å gjøre det samme som Anders Behring Breivik. En sakkyndig vurderte han til lettere psykisk utviklingshemmet. Dommerne kom til at det var tvil om tiltalte var i stand til å forstå at han kunne sette menneskeliv i fare. Dermed ble han frifunnet for tiltalen om at han kunne forårsaket en ulykke.

Ønsker å beklage

Da retten ble satt mandag, klarte ikke den tiltalte mannen å sitte i samme rom som de andre. Dermed ble han ført inn i et rom ved siden av, med vindu inn mot rettssalen.

Han har sagt at han ønsker å beklage for det som har skjedd.

– Jeg synes det er fælt, overfor pårørende til han som omkom.

Anne Marstrander Berg er den tiltalte mannens forsvarer. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Mannen forklarer at han drakk hjemme før han bestemte seg for å dra til byen der hendelsen skjedde.

– Jeg er villig til å ta den straffen som er rett, sa han i sin forklaring i retten.

Forsvarer Anne Marstrander-Berg sier at han har det vanskelig.

– Han husker ikke selve hendelsen og er fryktelig lei seg for resultatet.