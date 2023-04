Drapssiktet i retten: Husker så vidt at jeg satte meg i bilen og kjørte til Steinkjer

Mannen ble varetektsfengslet i to uker med isolasjon og brev- og besøksforbud.

Forsvarer Anne Marstrander-Berg sier at hun har drøftet dem med han og at de ikke anker avgjørelsen.

– Han forstår at politiet ønsker å etterforske mer, men han er enig med meg at vi mener det ikke er bevisforspillelsesfare, sier hun.

– Hadde drukket vodka

30-åringen forklarte i rettsmøtet at han lørdag begynte å drikke vodka ved 19.00-20.00-tiden.

Advokaten hans sier at han har forklart at han har drukket hjemme før han dro.

– Så har han drukket i byen og så vet han ikke hva som skjedde når han dro derfra, men han kjører jo da den bilen han kom med, sier Marstrander-Berg.

– Jeg husker så vidt at jeg satte meg i bilen og kjørte til Steinkjer, forklarte siktede selv i retten.

Han erkjente straffskyld både for uaktsomt drap og uaktsom kjøring, selv om han sa at han ikke husket så mye av det som hadde skjedd.

Under rettsmøtet fremsto siktede som nølende. Han sa at han ikke husket at bilen kjørte opp på fortauet.

Det var dramatisk natt til søndag i Steinkjer. I sentrum hadde en varebil kjørt på mennesker. En person ble alvorlig skadd og døde senere av skadene. Foto: Privat / NTB

Sa han angrer

Siktede sa i retten at han angret så mye at han hadde mareritt. Da aktor spurte hva han angret på, svarte han:

– At jeg er ansvarlig for en persons død. At jeg er så dum at jeg fyllekjører, svarte 30-åringen.

Han la til at han var et dårlig forbilde for sin datter.

– Jeg må få straff når jeg har gjort noe galt, sa 30-åringen.

Sendte snap-meldinger

– Han har forklart noe i retten i dag, og det som er forklart utover det, ønsker jeg ikke å kommentere, men han har ikke noe særlig hukommelse av det som skjedde, sier forsvarer Anne Marstrander-Berg. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Siktede forklarte i retten at han sendte snap-meldinger til alle 20 snap-vennene sine, bortsett fra moren, tidligere på kvelden.

– Jeg spurte om noen ville kjøre bilen min, være sjåfør inn til byen, men ingen svarte, sa han.

– Jeg mener det er et av de gode argumentene for at dette ikke er en villet handling, sa forsvarer Marstrander-Berg.

Fikk ikke medhold

Politiet sier samtidig at de ser på om påkjørselen kan ha vært en villet handling.

– Vi har ingen klare holdepunkter for det per nå, men det er en hypotese vi har med oss, sa politiadvokat Malin Borg under en pressekonferanse søndag.

Politiet baserer hypotesen på avhør gjort med personer som var vitner til hendelsen.

Påtalemyndigheten begjærte fengsling i fire uker, men fikk ikke medhold.

– Selv om omfanget av saken per i dag er uavklart, kan ikke retten se at det er nødvendig med fire ukers varetektsfengsling med den foreliggende siktelsen, var rettens begrunnelse.