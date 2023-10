Den tiltalte mannen møtte i dag opp på tinghuset i Steinkjer tiltalt for drapet på Sigve Bremset og to drapsforsøket.

Men kort tid etter at retten var satt ble det klart at tiltalte ikke greide å sitte i retten sammen med de andre.

Han ble derfor ført inn i et rom ved siden av med vindu inn mot rettsalen.

Tiltalte nekter straffskyld for drapsforsøkene, men erkjenner at han kjørte bilen med promille og at han ikke hadde gyldig førerkort.

Aktor Kaia Strandjord viste fram en sterk video som viste påkjørselen. Videoen viser at varebilen stanser på fortauet, før bilen fortsetter rett mot ungdommene.

Kjørte inn i folkemengde

Mannen stakk av fra stedet, men ble pågrepet etter kort tid av politiet og har etterpå vært varetektsfengslet.

Mandag står han tiltalt for drap og to drapsforsøk i Trøndelag tingrett. Han er også tiltalt for promillekjøring og for å ha kjørt uten gyldig førerkort.

Han kjørte inn i en folkemengde som sto på fortauet i Kongens gate i Steinkjer ca. klokka 02.10 natt til søndag 9. april.

Sigve Bremset ble påkjørt og han døde av skadene han ble påført etter kort tid.

Påkjørselen gjorde et sterkt inntrykk på lokalsamfunnet, og de mange ungdommene som var i byen på tur heim etter en konsert.

Sigve Bremset var hjemme på påskeferie. Foto: Privat

Må fortelle om motivet

En mann og ei kvinne ble truffet av varebilen på fortauet og ble lettere skadet. Kvinnen flyttet seg og ble truffet av bilens høyre side.

Mandag må mannen forklare seg om motivet for hvorfor han kjørte på ungdommene.

I politiavhør har han tidligere erkjent straffskyld for uaktsomt drap og uaktsom kjøring.

Dette skjedde i minuttene etter påkjørsel Politiet blir oppringt De første meldingene kommer til politiet om påkjørselen i Kongens gate i Steinkjer.

Varsel på Twitter Politiet melder at en mann er påkjørt av en bil. Politi og helse er på stedet. Skadeomfanget er da uklart.

Pågripes Politiet melder på Twitter at kjøretøyet stakk av fra stedet. Fornærmede ble hentet med Norsk luftambulanse. Politiet har nettopp pågrepet gjerningsmannen, som har kjørt utfor vegen noen kilometer unna. Vis mer

SORG: Blomster og lys ble satt ned. Vitner skal fortelle om påkjørselen i Trøndelag tingrett. Foto: Lars Lilleby Macedo / NTB

Viser video i retten

En video fra et overvåkningskamera utenfor gatekjøkkenet Tasty skal ha fanget opp hendelsen natt til 1. påskedag i år.

Aktor Kaia Strandjord har varslet at hun vil legge fram videoen i retten.

Sentralt i saken er om det var gjort med vilje. Mannen har erkjent straffskyld, men ikke at det var en villet handling.

Det er satt av fem dager til rettssaken i Trøndelag tingrett i Steinkjer.

De neste dagene vil en rekke vitner til hendelsen forklare seg.

Tirsdag starter dagen med åstedsundersøkelse der påkjørselen skjedde.

Mange samlet seg i Kongens gate for å minnes den avdøde etter påkjørselen som skjedde her. Foto: Lars Lilleby Macedeo/NTB / NTB

Rettspsykiatrisk vurdering

Statsadvokat Kaia Strandjord, som er aktor i rettssaken, tar forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff.

To rettspsykiatrisk sakkyndige vil møte i retten onsdag. De har tidligere lagt fram en rapport på 50 sider, etter at politiet ba om en full judisiell observasjon.

Denne foreløpige erklæringen tyder på at den tiltalte var strafferettslig tilregnelig.

Forsvarer til den drapstiltalte mannen er Anne Marstrander-Berg.