Natt til 1. påskedag ble han og to andre personer truffet av en varebil som kjørte opp på fortauet i Kongens gate i Steinkjer.

De to andre fikk lettere skader, mens Sigve Bremset døde av skadene han ble påført natt til 1. påskedag.

Han var hjemme i Steinkjer på påskeferie fra sin jobb i avdeling Piraya ved forsvaret på Rena leir. Den natten han døde hadde han vært på konsert i Steinkjer sammen med venner. Han etterlater seg mor, far, tre voksne brødre og mormor.

Sigve var svært aktiv i idrett og friluftsliv, og han hadde en stor vennegjeng i mange miljøer. Han hadde stor omsorgsevne for dem rundt seg, skriver familien i et minneord.

De pårørende føler seg godt ivaretatt etter hendelsen og ønsker ro i tiden fremover.

Det er lagt ned blomster og tent lys ved åstedet. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Sjokk i Forsvaret over bortgangen

– Det var med sjokk og vanvittig tristhet vi mottok beskjeden om Sigves bortgang. Først og fremst går tankene våre til de pårørende. Han vil bli dypt savnet tross sin korte fartstid i Rena leir. Det sier oberstløytnant Mats Dyrstad, som er sjef for Artilleribataljonen.

Han sier Sigve Bremset har satt store spor etter seg på Rena leir.

– Han var en veldig likendes og omgjengelig type med glimt i øyet, som fort fikk en stor vennegjeng og omgangskrets både i og utenfor batteriet på Rena. Han var ekstremt pliktoppfyllende, hardtarbeidende og flink. Vi så tidlig at han hadde talenter ut over den stillingen han hadde, og vurderte han for videre skolegang i Forsvaret.

Tirsdag blir det samling med de vel 60 ansatte ved Rena leir etter den tragiske hendelsen. Senere i uka planlegges det minnestund, forteller Dyrstad.

Blomster og lys i Steinkjer. Nå planlegges minnestund på Rena leir senere denne uka. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Mann fengsles i to uker

En mann (30) fra Steinkjer er siktet for uaktsomt drap etter hendelsen. Han erkjenner straffskyld.

Politiet undersøker om påkjørselen var en villet handling eller en ulykke.

Den siktede mannen blir varetektsfengslet i to uker, i isolasjon og med brev–og besøksforbud. Det kommer fram i en kjennelse fra Trøndelag tingrett mandag.

Lokalbefolkningen i sjokk

I Steinkjer har det allerede vært flere markeringer av samhold og sorg.

Søndag kveld var det en minnemarkering på åstedet der mange la ned blomster og lys. Et betydelig antall mennesker fant da sammen for å holde rundt hverandre, støtte hverandre og minnes mannen som døde.

Kirkene i Steinkjer har også vært åpne for de som ønsker å samles der.

Mange samlet seg i Kongens gate for å minnes den avdøde etter påkjørselen som skjedde her. Foto: Lars Lilleby Macedo / NTB

Ordfører i Steinkjer kommune, Anne Berit Lein, sier lokalbefolkningen er i sjokk.

– Det er en fryktelig hendelse med et dramatisk og fryktelig utfall. I dag er vi i sjokk i Steinkjer, sa hun til NRK søndag.

Lein sier tankene hennes går til de pårørende og andre som var i Kongens gate da påkjørselen skjedde. De blir fulgt opp av kommunens kriseteam.

– Nå er det viktig at vi som Steinkjer-samfunn stiller opp og viser omsorg for hverandre, de som er direkte berørt og alle ungdommene som hadde en traumatisk natt i Kongens gate, sa hun.

Anne Berit Lein er ordfører i Steinkjer kommune. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Mener folk kan føle seg trygge

– Det er ingen grunn for at folk skal føle seg utrygge i Steinkjer sentrum, sier politibetjent Maria Borgan Grindberg.

Mandag var politiet tilgjengelig for allmennheten i Kongens gate.

– Vi er her for å komme i kontakt med folk – både om noen lurer på noe eller om det er noen som har informasjon som vi kan trenge, sa Grindberg.

Ifølge henne har politiet allerede fått mye informasjon fra publikum i saken.