– Tror det vanskeligste for damer er å oppnå nok respekt til å lede en kamp

Som 12-åring begynte Amalie Nyeng som klubbdommer og dømte femmerkamper på Flatåsen i Trondheim. Nå er hun blitt 20 år, kretsdommer, hoveddommer for gutter 19 og har akkurat dømt sin første kamp i Toppserien for kvinner.

Jenta fra Flatåsen har derimot større mål. Hun drømmer nemlig om å bli Norges første kvinnelige dommer i Eliteserien,og hun vet hva som skal til.

– Det første som må være på plass er en god fysisk form. Så er regelkunnskap og kamplederegenskaper selvfølgelig viktig, men for damer så tror jeg det vanskeligste er å oppnå nok respekt til at du kan lede en kamp, sier Nyeng.

Slibrige kommentarer

Det at mannlige fotballspillere ikke er vant til å forholde seg til kvinnelige dommere er noe av grunnen til at det fortsatt ikke finnes noen kvinnelige hoveddommere i Eliteserien, mener Nyeng.

Amalie Nyeng har akkurat jobbet som første gang som hoveddommer i førstedivisjon kvinner. Foto: Privat

– Jeg har hatt et par opplevelser der jeg må jobbe hardt for å fullføre kampen med hevet hode. Venninna mi som er assistentdommer fikk spørsmål om hvor mye hun tar i timen. Det er ganske vanskelig å beholde roen når man får slike kommentarer under hele kampen, forteller hun.

– Men det må sies at det er veldig mye bra jeg opplever også altså.

Styreleder i Norsk Fotballdommerforening, Ola Hobber Nilsen, forteller at alle dommere får upassende kommentarer av og til.

– Min oppfordring til Amalie er at hun må slå ned på upassende kommentarer, både med tilsnakk og gule og røde kort, sier han.

Her er Nyeng linjedommer under Skandiacup i Trondheim. Foto: Privat

Ønsker flere jenter viste interesse for dømming

Hobber Nilsen har kjennskap til to kvinner som har vært på øverste nivå for herrer som assistentdommer. Hvorfor det er så få kvinner, er vanskelig å svare på, sier han.

Styreleder i Norsk Fotballdommerforening, Ola Hobber Nilsen, skulle ønske flere jenter var interessert i dømming. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Jeg gjennomfører klubbdommerkurs årlig i Nordstrand IF, og det store flertallet som kommer er gutter. Jeg hadde håpet flere jenter fant interessen i dømming generelt. Kanskje det er for få kvinner som setter seg slike ambisiøse mål i ung alder som nettopp Amalie?

Han forteller at kretsene jobber aktiv for å tilrettelegge for at jenter skal få tett og god oppfølging i ung alder.

– Apparatet er der, men vi trenger flere som melder sin interesse.

– Viktigst å være en tydelig leder

Om man er mann eller kvinne har ingen betydning, forteller han.

– En ting er sikkert, Amalie kan nå så langt hun vil så lenge hun består de fysiske kravene og dømmer godt. Det viktigste er at man er en tydelig leder, sier Hobber Nilsen.

Nyeng har akkurat vært hoveddommer i førstedivisjon damer. Neste mål på lista er Eliteserien.

– Det var egentlig et mål jeg satte meg for å motivere meg selv, men det hadde jo vært artig om det kunne blitt realisert en gang, sier hun.