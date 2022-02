Fotballstjernene kunne ikke sitte stille da de hørte Melinas (6) historie

– Hele livet hennes har vært preget av sykehus og store hjelpebehov, forteller pappa Erling Korneliussen.

Datteren Melina er unik. Hun har et sammensatt sykdomsbilde med forskjellige diagnoser.

– Det er ikke noen i hele verden som er kjent med hennes sammensetning.

Familien bygger et nytt hus i Vesterålen, og i den forbindelse bygger de en leilighet som Melina kan bruke når de har assistenter og pleiehjelp hjemme.

Det fikk de ingen hjelp til av kommunen.

– Vårt største ønske er at Melina skal kunne bo hjemme med oss, og at hun skal ha et best mulig liv til tross for alle utfordringer, sier Erling.

Melina er avhengig av sansestimulering og hyppig trening for å kunne utvikle seg.

Familien ønsker derfor å bygge et sanserom til Melina.

– Det er hun helt avhengig av. Både til lek, læring, for god livskvalitet og utvikling generelt, sier han.

Det var Vesterålen Online som omtalte saken først.

Familien bygger en leilighet tilpasset handikapp, slik at Melina kan bo hjemme. Mens at hun fortsatt er barn skal den brukes slik at familien kan få avlastning i hjemmet. Foto: Erling Korneliussen

Søkte hjelp

Utstyret til sanserom er veldig kostbart, og kommunen har ikke kunnet tilby økonomisk støtte for å bygge det.

Hadsel kommune påpeker at det er trang kommuneøkonomi som gjør ikke kan bidra økonomisk.

– Vi har ikke avsatt midler til å kunne innvilge en søknad verken på smått eller stort, sier Tommy Løveng, økonomisjef og konstituert kommunedirektør i Hadsel kommune.

– Det var ikke midler i den potten, og da ble det avslag nærmest automatisk. Ikke fordi at man har vurdert at tiltaket som sådan er godt eller dårlig. Det er egentlig sakens kjerne, fortsetter han.

En fredagskveld tok pappa Erling saken inn i egne hender, og søkte hjelp.

– Vi satt på sykehuset i Bodø, og Melina var veldig syk. Hun hadde enorme smerter og plager og var på intensivbehandling der, forteller han.

Les også: Live (3) har aldri gitt mamma og pappa en klem

Han skrev et innlegg om deres situasjon og fortalte om Melina.

– Jeg fortalte at vi holdt på å bygge en egen bolig til henne, og at vi hadde veldig lyst til å innrede et sanserom til Melina.

Han sendte det til flere ulike nåværende, og tidligere fotballspillere. I innlegget spurte han om de hadde noen supporterutstyr han kunne auksjonere bort for å få penger til sanserommet.

Startet spleis

Natt til lørdag, på omtrent samme tidspunkt som Melina ble lagt i respirator og flydd til St. Olavs hospital i Trondheim, fikk han svar fra tidligere fotballspiller Ole Martin Årst.

Årst skrev at han veldig gjerne ville bidra og at han var rørt over historien til Melina.

– Det var vel bare det at man fikk en melding som rørte en veldig. Da fant man vel ut av at her var det noe man kunne gjøre, forteller Ole Martin Årst.

Årst ønsket å ta initiativ til en Spleis. Han hadde også lyst til å kickstarte spleisen for å komme i gang.

Kort tid etterpå får Korneliussen også svar fra fotballspilleren Alexander Sørloth. Han ville også hjelpe til.

– Han ville donere tre signerte drakter som jeg kunne auksjonere bort, forteller Erling

Sørloth har også bidratt med et privat beløp til familien, for å hjelpe økonomisk.

Sammen opprettet Årst og Sørloth en innsamlingsaksjon, for å kunne bidra til en best mulig hverdag og livskvalitet for Melina.

Ole Martin Årst er glad for at han kunne hjelpe Melina Foto: arne sørenes / nrk

Utrolig respons

Erling forteller at han var overrasket over at han faktisk fikk svar, i og med at de han kontaktet er profilerte folk.

– At meldingen i det hele tatt kom fram til de, og så få det svaret. Det er helt utrolig, sier Melinas far.

– Vi var helt overveldet.

På fem døgn har spleisen tjent inn over 125.000 kroner. Årst uttrykker en glede for engasjementet han har sett.

– Det er helt fantastisk å se det engasjementet og hvor mange som har bidratt. Det er rett og slett rørende å se.

– Jeg hadde ikke vært i nærheten av å tørre å håpe på så mye innsamlet, forteller Årst.

Søndags kveld sendte Erling også ut meldinger til de store fotballklubbene i Norge, og hørte om de blant annet hadde signerte drakter som kunne bidra til formålet.

Så langt har han fått svar fra både Rosenborg Ballklub og Tromsø IL, som begge gjerne vil bidra til Melinas sanserom.

– Jeg synes det er flott at det blir litt oppmerksomhet rundt deres sak og at det ser ut til at det kan bli en realitet å få til sanserommet til Melina nå. Det er veldig gledelig, påpeker Årst.