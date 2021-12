– Å få denne nyheten før jul er helt fantastisk. Det ble seiersdans og brøl i stua da vedtaket kom, sier Frode Fredriksen.

Han er pappa til Leah (10) som har Downs syndrom, barneautisme og alvorlig psykisk utviklingshemming.

Familien har kjempet mot Lyngdal kommune etter at de mistet 26,5 ukentlige timer BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) etter kommunesammenslåingen.

Disse ble erstattet med 8 timers ukentlig støttekontakt. Det reduserte tilbudet har nesten knekt familien.

– De tok vekk 80 prosent av tilbudet vårt. På halvannet år har vi tapt 1200 timer, sier Fredriksen.

Leahs kognitive alder er mellom ett og to år. Hun må ha tilsyn hele døgnet og bruker fortsatt bleie.

Leah (10) sammen med foreldrene Rakel Larsen og Frode Fredriksen hjemme i Lyngdal. De er sjeleglade for at datteren nå får et bedre tilbud og ser fram til en fin julefeiring med familien. Foto: Anders Hustveit Gerhardsen / NRK

Slipper å kjempe

Denne uka kom vedtaket fra Statsforvalteren som slår fast at kommunens tilbud erklæres ugyldig.

De konkluderer med at Lyngdal kommune ikke har dekket sin hjelpeplikt.

Familien får derfor 26,5 timer BPA i uka likevel. Kommunen kan heller ikke klage på Statsforvalterens avgjørelse.

Mamma Rakel Larsen sier det føles som en byrde på ti kilo har lettet fra skuldrene hennes.

– Jeg kan ikke huske sist jeg har sovet så godt. Dette har virkelig vært en fysisk påkjenning, sier hun.

NRK forklarer Hva er BPA? Bla videre Gir større frihet En forkortelse for Brukerstyrt personlig assistanse.

Formålet med BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv. Hvem kan få BPA? Alle personer under 67 år med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand har krav på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i kommunene.

Dette har vært en lovfestet rett siden 2015. Hva gjør en BPA? Hjelpen skal gi mennesker mulighet til å leve mest mulig uavhengige liv.

Assistenten skal gi praktisk og personlig hjelp både i og utenfor hjemmet. Forrige kort Neste kort

Vedtaket er heller ikke tidsbegrenset. Familien slipper dermed å «kjempe» for å beholde tilbudet hvert år.

Foreldrene forventer nå at denne saken er parkert.

Fædrelandsvennen har også omtalt familiens situasjon flere ganger.

Kan være med venner

Avgjørelsen betyr utrolig mye både for Leah og resten av familien på fem.

– Nå kan hun invitere venninner hjem etter skolen, selv gå på besøk og være med på svømming og riding igjen.

Alt dette har hun måttet droppe de siste to årene. Koronapandemien har i tillegg gjort alt ekstra vanskelig.

– Livet hennes har vært brutalt denne tiden. Hun har hatt lite sosial omgang og vært mye hjemme.

De åtte timene familien har hatt støttekontakt har de måttet bruke som avlastning for å følge opp de to andre barna på 8 og 16 år.

Leah har vært altfor mye hjemme de siste to årene. Nå kan hun endelig komme i gang med fritidsaktiviteter som riding og svømming igjen. Foto: Anders Hustveit Gerhardsen / NRK

– Folk må ikke gi opp

Foreldrene oppsummerer de to årene som har gått på følgende måte:

– Kampen i systemet for at hun skal få et verdig liv har slitt oss ut. Det bør være unødvendig.

De har blant annet ikke hatt mulighet til å jobbe fulltid. De har derfor inngått spesialavtaler med arbeidsgivere som har tilrettelagt.

Kollegaer, venner og familie har også vært gode hjelpere for å få hverdagen til å gå rundt.

Leahs foreldre er opptatt av å gi både håp og hjelp til andre familier som står i liknende situasjoner.

Frode Fredriksen er selv fylkesleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

– Folk må ikke gi opp, men stå på. Det er en kamp, men det finnes folk der ute som kan hjelpe. De kan også ta en telefon til meg så skal jeg forklare hvordan vi greide å nå fram.

Rakel og Frode forteller at de flere ganger har vært nær ved å flytte fra Lyngdal fordi tilværelsen uten BPA ble for krevende. Foto: Anders Hustveit Gerhardsen / NRK

Mange har tatt kontakt

Han forteller at flere allerede har tatt kontakt etter at vedtaket ble kjent.

– I løpet av gårsdagen tok fem personer som er i samme situasjon i kommunen kontakt. De er helt knust.

Fredriksen er selv svært skuffet over Lyngdal kommune.

– De har ikke vist oss noen ydmykhet, aldri spurt oss hvordan det går. Det har vært som å være i en krig, beskriver han.

Familien forventer nå en unnskyldning fra kommunen etter Statsforvalterens vedtak.

Leah sammen med pappa Frode. Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Pasientombudet: – Det nytter å kjempe

Siden i sommer har pasient – og brukerombud i Agder Hanne Damsgaard bistått familien.

Hun mener familier i liknende situasjoner i større grad bør bruke klageretten.

– Denne saken viser at det nytter å kjempe. Vi kan bistå i en slik prosess for det er tungt å stå i, sier Damsgaard.

Hun er sikker på at også andre familier har fått redusert tjenestetilbud i forbindelse med kommunesammenslåingene for snart to år siden.

– Da er det grunn til å se på om tilbudet de har fått er forsvarlig. Men for å få prøvd saken, må du klage.

Pasientombud Hanne Damsgaard sier saken om Leah viser at det nytter å kjempe for sine rettigheter. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Kommunedirektøren: – Behov for en evaluering

Kommunedirektør i Lyngdal Kjell Olav Hæåk ønsker ikke å kommentere denne saken overfor NRK i dag.

Han sier han har tatt ferie og kan kommentere saken etter nyttår.

Til Fædrelandsvennen uttalte han torsdag at kommunen vil lære av saken.

Kommunedirektør i Lyngdal Kjell Olav Hæåk var ikke tilgjengelig for kommentar torsdag. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det er klart det er behov for en evaluering nå i ettertid. Vi må gå gjennom dette og se om det er noe vi kunne gjort annerledes, sa han.

Hæåk ønsket ikke å kommentere enkeltsaken i detalj, men sier kommunen vil rette seg etter Statsforvalterens vedtak og følge det opp.