Kommunen snur om støtte til Edvin (1): – Betyr alt for oss som familie

Mandag skrev NRK om helt døve Edvin (1) og familien hans i Nordkjosbotn i Balsfjord.

For å lære seg sønnens språk – tegnspråk – må hele familien reise til Trondheim fire ganger i året frem til Edvin fyller 16.

Balsfjord kommune avslo først å dekke alle reisekostnadene.

– I ytterste konsekvens må vi flytte fra Balsfjord, sa pappa Tor Sverre Iselvmo til NRK før saken ble behandlet av kommunestyret.

Norsk tegnspråk Ekspander/minimer faktaboks Et fullverdig språk som artikuleres ved hjelp av håndbevegelser, mimikk og kroppsholdninger og oppfattes gjennom synet.

Norsk tegnspråk er et minoritetsspråk med offisiell status i Norge.

Regnes som morsmålet for de fleste døve i landet, som også har det som obligatorisk fag i grunnskolen.

Hørende barn med døve foreldre kan også ha norsk tegnspråk som sitt førstespråk.

Hvert land har sitt eget tegnspråk. Kilde: Store norske leksikon

Nå har kommunen snudd.

Når en familie skal lære tegnspråk dekker Statped kost og losji, og Nav dekker tapt arbeidsfortjeneste. Kommunene skal dekke reiseutgifter. Men det er de ikke lovpålagt å gjøre.

Balsfjord kommune sa i utgangspunktet nei til å dekke mer enn 15.000 kroner i år og samme beløp til neste år for familien på fire.

Iselvmos egen beregning var at de i tillegg ville måtte betale 55.000 kroner hvert år av egen lomme de neste 15 årene.

Foreldrene har skjønt at Edvin kan få et helt normalt liv, så lenge han får et språk. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Får 55.000 mer i året

Saken ble behandlet i kommunestyret mandag ettermiddag. Der ble det enstemmig vedtatt at kommunen vil dekke utgifter inntil 70.000 kroner årlig for familien frem til Edvin fyller 16.

Pappa Tor Sverre Iselvmo er lettet over at kommunen ombestemt seg.

– Det føles veldig godt at politikerne har tatt til fornuft, sier han til NRK rett etter at vedtaket er gjort.

Pappa Tor Sverre Iselvmo er lettet over at kommunen ombestemt seg. Foto: Malin Straumsnes / NRK

– Dette betyr egentlig alt for oss som familie. Vi vet at vi har råd til å reise på disse samlingene, og slipper å være bekymret for økonomien.

– Betyr det at dere ikke kommer til å flytte fra Balsfjord?

– Det gjør det jo enklere, men det kommer også an på om barnehagen får til å ansette noen i en tegnspråklærerstilling. Den er utlyst nå.

Da Kristiane var elleve år gammel, måtte hun og familien flytte til en annen kommune for å få et bedre skoletilbud.

– Må kunne kommunisere

Begrunnelsen for at kommunen i utgangspunktet sa nei til å dekke familiens utgifter er en presset økonomisk situasjon.

De ønsker heller ikke å skape presedens for andre ikke-lovpålagte utgifter.

– Dette er en nasjonal utfordring som nasjonale myndigheter må løse, og ikke sende regninga over til kommunene. Det blir en veldig forskjellsbehandling på hvor du bor i landet, og det syns jeg er uheldig.

Det sa rådmann Øyvind Korsberg til NRK før kommunestyremøtet mandag.

Rådmann Øyvind Korsberg mener nasjonale myndigheter burde stå for reiseutgifter for familier som Edvin sin. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Kunnskapsdepartementet opplyser om at det ligger inne et forslag om å se på ordninga om at man må søke kommunen om å få dekt reiseutgifter for tegnspråkopplæring.

– Fritar ikke kommunen

Forslaget ble fremmet av Høyre og Arbeiderpartiet. Fridtjof Winther fra Høyre er glad for at de fikk gjennomslag for å gi Edvins familie mer støtte til reisene.

– Det er naturlig at en familie skal kunne kommunisere med hverandre. Et barn må være i stand til å kommunisere med foreldre, og foreldre til å kommunisere med sine barn.

Fridtjof Winther i Balsfjord Høyre er glad for at kommunen nå vil betale for reisene til familien. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Winther er enig med Korsberg om at det kan være en svakhet i det nasjonale systemet.

– Men det fritar ikke kommunen fra å rette opp i dette.

– Håper vi blir de siste

Pappa Iselvmo forteller at de har fått støttemeldinger fra hele landet etter at NRK omtalte saken mandag. Det er han glad for.

– Når man får et døvt barn har man det tøft nok fra før av, om man ikke også skal kjempe mot et system.

Edvin fylte ett år tidligere i år, bare noen måneder etter at familien fikk vite at han er helt døv. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Nå vil han jobbe videre for at det blir lovpålagt at familier i samme situasjon som hans får dekket reiseutgifter.

– Vi er neppe den første familien som opplever dette, men jeg håper vi blir den siste.