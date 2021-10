Kritikken hagler mot Nav etter elbil-nekt. NRK skrev i forrige uke om multifunksjonshemmede Anders (11) og familien som ikke får støtte til finansiering av elbil fra Nav.

De må velge dieselbil gjennom Nav sin innkjøpsordning, og får ikke bli med på det grønne skiftet.

Onsdag ble NRK med da 11-åringen ble hentet av eltaxi på Strindheim skole.

– Dette er superbra. For meg skulle det bare mangle at Anders nytter seg av elbiler når de eksisterer, sier far Håvard Ravn Ottesen idet han triller rullestolen inn i taxien.

Vil vurdere saken om to år

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) i energi- og miljøkomiteen utfordret arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) i et skriftlig spørsmål om Nav sin tilskuddsordning for bil.

Nå har Tajik svart på spørsmålet. Kort sagt: Hun mener at man etter dialog med bilbransjen har konkludert med at det ikke er mulig å få til rullestoltilpassede elbiler. Situasjonen vil vurderes på nytt om to år.

– Elbilteknologien utvikler seg raskt. Jeg regner derfor med at det etter hvert i større grad vil være mulig å bygge om disse bilene, og at batteriene vil få større kapasitet, skriver hun.

SV-topp: – Trondheim går foran og viser vei

Men er det egentlig umulig å få det til før det har gått to år? Haltbrekken trekker frem Trondheim som et godt eksempel på at det er mulig på nåværende tidspunkt.

– Arbeids- og sosialministeren bør snarest sørge for at Nav oppdaterer kunnskapen sin om hvilke elbiler som er tilgjengelig og ikke. Trondheim kommune går her foran og viser vei, sier Haltbrekken.

Stortingsrepresentanten sikter til Arne Inge Dyrdahl i TrønderTaxi, som kjører Norges første elektriske, ombygde taxi med plass til rullestoler.

Dyrdahl er kritisk til Tajik sitt utspill om at det «ikke er mulig» med rullestoltilpassede elbiler.

– Da vil jeg påstå at hun er veldig forutinntatt. Det er den enkelte bruker som vet hva de trenger av rekkevidde. Bilene er der. Det er egentlig bare tull, humrer han.

FAR OG SØNN: Håvard og Anders Ravn Ottesen på plass i eltaxien som henter 11-åringen etter skolen. Foto: Marita Solheim / NRK

– Hull i hodet

Ottesen fortviler også over svaret fra ministeren.

– Det er helt hull i hodet. Dette er et bevis på at det finnes elbiler som er tilpasset på rullestolbrukere, sier Ottesen, og peker på taxien som henter sønnen på skolen.

Dyrdahl fikk bilen i mars 2020 da Norge stengte ned. Han har kjørt over 60.000 km med bilen, men sier han sikkert kunne ha kjørt lenger, om det ikke var for pandemien.

– Sammenlignet med andre elbiler, har den begrenset rekkevidde. Det så jeg aldri på som en utfordring, fordi kjøringen er planlagt. Vi vet når vi kan lade.

Vekt kan være et problem når du kjører rullestolbrukere i en elektrisk bil. Batteriene gjør bilen tyngre.

– Det finnes ingen problem, det finnes bare utfordringer, fastslår han.

NORGES FØRSTE: Arne Inge Dyrdahl i TrønderTaxi kjører en ombygd Volkswagen e-Crafter eltaxi med plass til rullestoler. Den er Norges første av sitt slag. Foto: Marita Solheim / NRK

– Tafatt holdning fra ministeren

Norsk elbilforening sier de er skuffet over at Nav ikke gjør mer når brukere ønsker å gå over til mer miljøvennlige og fremtidsrettede kjøretøy.

– Nå ønsker vi at Nav kommer litt i gang, setter seg i førersetet og tester om det er mulig med elbil i markedet, sier Thomas Haug i elbilforeningen.

Han synes holdningen til Tajik er tafatt.

– Det kommer flere biler på markedet som gjør det mulig å ha med rullestolbrukere. De har lang rekkevidde og kan ta tung last. Man trenger ikke å vente i to år.

ELBILFORENINGEN: – Nav sier at det er umulig. Nå ønsker vi at Nav kommer litt i gang, setter seg i førersetet og tester om det er mulig med elbil i markedet, sier Thomas Haug i Norsk elbilforening. Foto: Marita Solheim / NRK

Kollega Unni Berge mener ministeren har blitt misinformert når hun oppfatter at det i alle situasjoner er umulig å bygge om elbiler til Nav-anbudet.

– Nav burde vært mer fremoverlente. De må slutte å ta for god fisk at dette er umulig, og begynne å etterspørre nullutslippsalternativer.

Berge håper ministeren sørger for at Nav aktivt går ut i markedet og etterspør biler som kan rullestoltilpasses.

– Vi synes det er trist hvis folk i rullestol skal tvinges til å velge «dyre og utdaterte» dieselbiler som de blir sittende med et tiår fremover.

Det er nemlig en hovedregel hos Nav, som sier at man har en bil i 11 år etter å ha fått innvilget lån til den.

Nav: – Ønsker å tilby elbiler egnet for ombygging

Familien Ottesen ba i forrige uke regjeringen om å stoppe ny fossilbilavtale. Den nye bilavtalen til Nav er forsinket. Den kommer 1. november.

– Det skulle bare mangle at man hadde klart å gjøre forsøk for personer med nedsatt funksjonsevne gjennom Nav også. Her kan man ikke være gammeldagse, altså, sier Ottesen.

Avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav sier at de ønsker å kunne tilby elektriske biler som er egnet for ombygging.

I 2020 gjennomførte de en markedsdialog om tilgang på nullutslippsalternativer. Da åpnet Nav opp for at det kunne tilbys elektriske biler i to konkurranser.

Men de mottok ingen tilbud på elektriske biler.

– Elbilteknologien er i rask utvikling, og vi vil i starten av 2022 sette ned en arbeidsgruppe for å kartlegge hvilke muligheter leverandørmarkedet har.

FRUSTRERT: – Det skulle bare mangle at man hadde klart å gjøre noen forsøk for personer med nedsatt funksjonsevne gjennom Nav også, sier Håvard Ravn Ottesen. Foto: Marita Solheim / NRK

Statssekretær Truls Wickholm i Arbeids- og sosialdepartementet har svart NRK på vegne av ministeren.

– Det lå jo an til at dette kunne ha tatt fire år. Nå får vi på plass en løsning om to år.

– Vi vet at folk er veldig engasjerte i å velge klimavennlig. Derfor har vi tatt tak i denne saken med en gang, legger han til.

Trondheim kommune: – Bare elbil er aktuelt

Trondheim kommune har budsjettert for innkjøp av nullutslippsbiler tilpasset rullestol for neste år.

– Kommunen har en veldig tydelig strategi på å ha nullutslipp, så i fremtidige kjøp er det egentlig ikke aktuelt med noe annet en elbil, forteller Erlend Ellefsen.

Planen til kommunen er å være utslippsfrie innen 2023. Norges nasjonale mål er at bilene skal være utslippsfrie innen 2025.

Ottesen har nå vært i kontakt med selskapet Etac, som driver med bilombygging.

– Jeg har spurt: «Er det mulig å bygge om de bilene som finnes i rammeavtalene til Nav?» Ja er svaret. Det er mulig, fastslår han.