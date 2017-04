«Dark Room»-saken: 27-åring dømt for overgrep mot barn

Det er i tråd med aktor Marianne Høyers påstand. Hun ba om fengsel i ett år og seks måneder, med seks måneder tilståelsesrabatt trukket fra.

Den 27 år gamle mannen fra Trondheim, som nå er bosatt i Danmark, erkjente straffskyld på alle fem tiltalepunktene mot ham under rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett tidligere i april. Han får dermed straffereduksjon på seks måneder.

Hadde 4600 bilder med seksuelle overgrep mot barn

27-åringen er blant annet dømt for seksuell omgang med barn under 16 år, etter at han møtte ei 14 år gammel jente og innledet et forhold til henne i Bergen.

Fra 2011 til 2013 chattet trønderen med 24-åringen som var den første som ble tatt i Dark Room-saken, om seksuell omgang med barn. 24-åringen ble i november dømt til tre år og åtte måneder i fengsel. 27-åringen skal ha delt kontaktinformasjon til ei mindreårig jente med 24-åringen, som bidro til at 24-åringen senere hadde seksuell omgang med henne.

Aktor Marianne Høyer la ned påstand om fengsel i ett år og seks måneder. Foto: Helene Solheim / NRK

De to har også delt bilder og videoer med hverandre, som dokumenterer seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn.

27-åringen er også dømt for å ha oppbevart minst 4600 bilder og ni timer film som viser overgrep mot barn eller som seksualiserer barn.

Mannen er også dømt for å forsøke å overtale fire barn mellom 12 og 15 år til å kle av seg, vise kjønnsorgan og/eller onanere foran webkamera, og for å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år via chat.

Tidligere dømt for overgrep

27-åringen er tidligere dømt for overgrep mot to barn, og han sonet den overgrepsdommen på ett års fengsel fra oktober 2011, mens han hadde kontakt med jenta i Bergen.

I retten uttalte han at han følte jenta var voksen. Det var da fem år aldersforskjell mellom dem. Tiltalte og jenta møttes flere ganger i løpet av to år, og jenta sendte også seksualiserte bilder av seg selv.