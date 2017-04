Mener overgrepstiltalt trønder (27) bør dømmes til halvannet års fengsel

Kontakten startet med at den nå tiltalte mannen fra Trondheim ba 14-åringen om å onanere for ham via webkamera – noe han gjorde. Tiltalte var da rundt 17 år gammel – dette var for ti år siden.

Den nå 24 år gamle mannen soner en dom på tre år og åtte måneder i Bergen fengsel som følge av funnene i «Dark Room»-saken fra Vest politidistrikt.

Torsdag vitnet han via telefon fra Bergen fengsel i straffesaken mot trønderen (27) i Sør-Trøndelag tingrett.

Operasjon «Dark Room» Ekspandér faktaboks Minst 51 personer – alle er menn – er involvert i nettverkene som Vest politidistrikt ruller opp.

De er siktet for å ha delt bilder og video av grove overgrep mot barn helt ned i spedbarnsalder, og noen er også siktet for fysiske overgrep.

24 av de 51 personene er hjemmehørende i Vest politidistrikt. To av sakene er henlagt. Ytterligere 26 er under etterforskning i resten av landet, i tillegg til en person i utlandet.

Databeslaget er på 150 terabyte, noe som tilsvarer 35.000 DVD-plater, og er dermed et av de største beslagene i norsk historie.

Opprullingen startet på Bergen politistasjon i 2015. En 22 år gammel mann ble anmeldt for seksuell omgang med en jente på 14 år.

I etterforskningen av denne saken oppdaget politiet chatter i flere aktive nettverk på det såkalte «mørke nettet», steder på internett der aktører tilsynelatende har kunnet opptre anonymt og uten å kunne spores.

Politiet har identifisert over 5.000 brukerkontoer i de ulike chattekanalene det er snakk om.

Etterforskningen mot nettverket har pågått for fullt siden nyttår 2016.

Operasjonen består av om lag 25 etterforskere i Vest politidistrikt.

Kontakt gjennom mange år

Et par år etter den første kontakten på webkamera, begynte de to å snakke om unge jenter og utvekslet bilder og videoer med overgrep mot barn eller som seksualiserer barn.

DELTE KONTAKTINFO PÅ NETTET: Tiltalte (27) og den dømte 24-åringen utvekslet bilder og videoer med overgrep mot barn eller som seksualiserer barn. (Illustrasjonsbilde) Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tiltalte ga også Skype-navnet til ei jente på 14 år, som 24-åringen senere hadde seksuell omgang med. Trondheimsmannen er derfor også tiltalt for medvirkning til dette overgrepet.

I tingretten torsdag bekreftet den dømte at han fikk kontaktinformasjon til flere jenter fra tiltalte. I chatteloggen, som politiet fant, skriver tiltalte til 24-åringen i 2012: «Voldta ...[fornavnet på jenta] kan du gjøre.»

Aktor, politiadvokat Marianne Høyer, ville vite hvordan 24-åringen oppfattet dette.

– Det var en helt vanlig å snakke slik på nettet med mange. Men det var ikke alltid realiteter, svarte 24- åringen.

Han møtte aldri tiltalte personlig og visste ikke hans egentlige navn, siden de brukte alias på nettet.

Aktor ber om halvannet års fengsel

AKTOR: Politiadvokat Marianne Høyer. Foto: Morten Andersen / NRK

Torsdag la aktor, Marianne Høyer, ned påstand om fengsel i ett år og seks måneder, etter at tiltalte har fått en strafferabatt på seks måneder, fordi han har tilstått.

Den nå 27 år gamle mannen fra Trondheim er blant annet tiltalt for å ha hatt eller delt 4600 bilder som viser overgrep mot barn eller som seksualiserer barn.

I tillegg ble det funnet filmer på til sammen ni timer med tilsvarende innhold på datamaskinen hans.

I Sør-Trøndelag tingrett onsdag erkjente han straffskyld på alle tiltalepunkt, også seksuell omgang med barn under 16 år, etter at han møtte ei 14 år gammel jente og innledet et forhold til henne i Bergen.

Aktor Marianne Høyer mener tiltalte bør dømmes til 1 år og seks måneders fengsel, da er tilståelsesrabatt på 6 måneder trukket fra.

– Lette bevisst etter overgrep mot barn

I prosedyren sa aktor at forholdet tiltalte hadde til den mindreårige jenta i Bergen heller ikke var jevnbyrdig med fem års aldersforskjell. Tiltalte oppmuntret også kameraten på 24 år begå overgrep mot en annen mindreårig.

Aktor mener tiltalte bevisst lette etter overgrep mot barn på nettet og viser til flere søkeverktøy han brukte. Tvang og tortur av små barn preger mange av bildene og filmene i det beslaglagte materialet, sa aktor.

Har nå et stabilt liv

FORSVARER: Advokat Frode Wisth. Foto: Karoline Ravndal Lorentzen / NRK

Forsvarer viste i sin prosedyre til at tiltalte nå har et stabilt liv med samboer. Dette bør retten ta med i vurderinga av hvor lang straff han bør få.

Wisth mener klienten heller ikke bør dømmes for medvirkning til seksuell omgang i saken med den allerede dømte i «Dark Room»-saken. Derfor mener Wisth en riktig dom bør være mellom 12 og 14 måneder.

Tiltalte ble i 2011 dømt til halvannet års fengsel for fysiske seksuelle overgrep mot to mindreårige jenter. I den saken erklærte han seg ikke skyldig. Mens han ventet på å sone, fortsatte han aktiviteten på nettet blant annet med 24-åringen i Bergen.

Dom i saken faller trolig på fredag.