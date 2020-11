Tidligere Ap-politiker dømt til 21 års fengsel

Mannen ble først dømt i Bergen tingrett i 2018 til 16 års fengsel, men fredag har Høyesterett avsagt straff, melder Bergens Tidende.

I 2018 ble han dømt for å ha medvirket til overgrep mot filippinske barn gjennom chatting og instrukser. Han satt blant annet foran PC-en og så en mor tvinge sin tre år gamle datter til å ha seksuell omgang med lillebroren på tre måneder.

Mannen anket dommen, og i Gulating lagmannsrett ble han dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 10 år.

Nå har Høyesterett avgjort saken etter nok en anke, og mannen har nå fått en straff på 21 år uten forvaring.

190 barn under 16 år

Dommen omfatter bestilling av overgrep mot flere barn under 16 år, og flere skal ha vært under 10 år, følge BA.

Omsorgspersoner som foreldre eller andre nære relasjoner skal ha fysisk utført overgrepene på bestilling fra mannen.

Mannen er en tidligere Ap-politiker som satt i et kommunestyre i Hordaland da han ble arrestert. Han trakk seg fra politikken etter pågripelsen.

Mener straffen er for streng

– Han er av den oppfatning at dommen er altfor streng og at han er dømt for ting han ikke har gjort, sier advokat Torbjørn Sognefest, som er mannens forsvarer, til BT.

Den tidligere politikeren skal være fornøyd med å slippe forvaring og påstand om menneskehandel, skriver avisen.

Ifølge BA er mannen selv glad for at de kriminelle handlingene han ble stanset.

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta fotografert under rettssaken i Bergen tingrett sammen med Janne Ringset Heltne. Høyesterett har nå avsagt dom på 21 år i fengsel uten forvaring. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Flere dømt

Flere personer er blitt dømt som følge av en omfattende etterforskning av overgrep begått over nettet. Saken er en del av Operasjon «Dark Room» i Vest politidistrikt.

Flere personer er dømt for lignende overgrep. En 57-åring fra Bergen ble dømt i Gulating lagmannsrett for lignende handlinger tidligere i år.