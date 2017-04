Oppbevarte 4600 bilder med seksuelle overgrep mot barn

Småbarnsfaren i 20-årene møtte onsdag i Sør-Trøndelag tingrett, tiltalt for flere seksuelle overgrep i «Dark Room»-saken.

Mannen, som nå er bosatt i Danmark, erkjenner straffskyld på alle fem tiltalepunktene mot ham.

Tiltalen kobler mannen med den første mannen (24) som ble tatt i «Dark Room»-saken, og viser hvordan de skal ha samarbeidet om overgrep mot barn. 24-åringen ble i november dømt til tre år og åtte måneder i fengsel.

Delte mange overgrepsvideoer

Fra 2011 til 2013 chattet den tiltalte trønderen med 24-åringen om seksuell omgang med barn. Den tiltalte mottok 7 bilder og 15 filmer fra vedkommende, og delte 14 bilder og 21 videoer med seksuelle overgrep, eller videoer som seksualiserer barn.

Tiltalte sendte også kontaktinformasjon om ei jente fødd i 1998. Denne jenta hadde 24-åringen senere seksuell omgang med. 24-åringen, som ble dømt i november, skal etter hvert vitne fra Bergen fengsel.

Operasjon «Dark Room» Ekspandér faktaboks Minst 51 personer – alle er menn – er involvert i nettverkene som Vest politidistrikt ruller opp.

De er siktet for å ha delt bilder og video av grove overgrep mot barn helt ned i spedbarnsalder, og noen er også siktet for fysiske overgrep.

24 av de 51 personene er hjemmehørende i Vest politidistrikt. To av sakene er henlagt. Ytterligere 26 er under etterforskning i resten av landet, i tillegg til en person i utlandet.

Databeslaget er på 150 terabyte, noe som tilsvarer 35.000 DVD-plater, og er dermed et av de største beslagene i norsk historie.

Opprullingen startet på Bergen politistasjon i 2015. En 22 år gammel mann ble anmeldt for seksuell omgang med en jente på 14 år.

I etterforskningen av denne saken oppdaget politiet chatter i flere aktive nettverk på det såkalte «mørke nettet», steder på internett der aktører tilsynelatende har kunnet opptre anonymt og uten å kunne spores.

Politiet har identifisert over 5.000 brukerkontoer i de ulike chattekanalene det er snakk om.

Etterforskningen mot nettverket har pågått for fullt siden nyttår 2016.

Operasjonen består av om lag 25 etterforskere i Vest politidistrikt.

Samleiebilder av ettåringer

Den trønderske mannen i 20-årene er også tiltalt for å forsøke å overtale fire barn mellom 12 og 15 år til å kle av seg, vise kjønnsorgan og/eller onanere foran webkamera.

På diverse epostkontoer oppbevarte han minst 4600 bilder og 9 filmer med seksuelle overgrep mot barn. Blant annet viste materialet samleie med barn ned i ettårsalderen.

Fornærmede forklarte seg via videolink

Ei jente født 1995 forklarte seg i saken via videolink. Hun fortalte at hun møtte tiltalte på en chatteside da hun var 14 år, i 2010. Etter hvert fortsatte deres kontakt på Skype.

– Han var god til å snakke for seg, og han virket som en person som kun ville meg godt, forklarte fornærmede.

Etter hvert kom den tiltalte mannen i 20-årene til Bergen. De hadde ikke sex første gangen de møttes. Tiltalen gjelder fem møter de hadde i løpet av 2011, men jenta sa det var flere ganger enn det.

Møttes flere ganger

De møttes flere ganger i løpet av to år. Ut fra hennes syn virket det som et normalt forhold. Hun kunne ikke huske å ha blitt presset til å ha sex, men det var tidlig et tema fra hans side. Hun sendte også seksualiserte bilder av seg selv.

– Han sa han skulle slette dem. Men nå har jeg skjønt hva han har holdt på med og angrer det som skjedde, forklarte jenta, som sier det var dumt av henne og at det ikke hjalp på selvtilliten hennes.

Hun visste også at han var far til et lite barn. Under hele forklaringen til jenta på videolink, satt tiltalte og så ned i bordet foran seg.

Tidligere dømt for overgrep

Tiltalte er tidligere dømt for overgrep mot to barn, og han sonet den overgrepsdommen på ett års fengsel fra oktober 2011, mens han hadde kontakt med jenta i Bergen. Han mener han var uskyldig og fortalte det til jenta, forklarte han seg i retten.

Hun sa onsdag at hun trodde på tiltalte. Forholdet mellom dem tok slutt en stund etter at han kom ut fra fengselet.

– Han begynte å bli mer eiesyk, sa jenta i retten.

Hun har valgt å ikke kreve erstatning, fordi hun vil legge saken bak seg, opplyser bistandsadvokat Mette Skoklefald til NRK.

Tiltalte følte at jenta var voksen

Da tiltalte forklarte seg i retten, beskrev han forholdet med jenta som «fint» og at han tenkte det kunne utvikle seg til forlovelse og senere ekteskap.

Det var fem års aldersforskjell, men tiltalte følte at jenta var voksen.

– Tenkte du på at dette kunne være ulovlig, spurte dommeren og viste til at den seksuelle lavalderen er 16 år.

– Det tenkte jeg ikke på, vi var blitt kjærester, svarte tiltalte.

På spørsmål hvorfor han tok vare på de seksualiserte bildene av hun som var kjæresten hans, svarte han at han ikke visste hvorfor.

Formidlet kontaktinformasjon til ung jente

Når det gjelder formidlingen av kontaktinformasjon av ei jente født i 1998 til den første som ble tatt i «Operasjon Dark Room», sa tiltalte at han aldri hadde møtt den jenta, men at han kun hadde snakket med henne på nett.

Den tiltalte skrev blant annet til den nevnte mannen på nettet i 2012: «Voldta [jentas fornavn] kan du gjøre».

Aktor, politiadvokat Marianne Høyer, spurte tiltalte hva han tenker om at han hadde et forhold til fornærmede, mens han chattet med en mann om å voldta en annen jente.

– Jeg tenkte ikke noe over det, svarte tiltalte.

Chattet med flere 13-åringer

Tiltalte chattet med flere 13-åringer. I politiavhør forklarte han at han gjorde det for å høre om deres erfaringer med sex.

– Er det vanlig å spørre 13-åringer om slikt?, spurte aktor, Marianne Høyer.

– Jeg vet ikke, svarte tiltalte lavmælt, som ofte svarte slik på spørsmålene han fikk i retten.

Han fortalte at han har fortrengt det som skjedde og derfor husker lite.​