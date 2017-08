– Skal klare å sette Ajax på prøve

– Det er mye positivitet og engasjement både i og rundt klubben nå, så vi får prøve å ri litt på denne bølgen inn mot de to viktige kampene mot Ajax, sier RBK-spiller Anders Konradsen før avreise til Nederland.

Rosenborg vant siste seriekamp mot Molde, er videre til kvartfinale i cupen og har nettopp signert to nye spillere. Torsdag spiller Rosenborg den første av to kamper mot Ajax om en plass i Europaligaen.

Ajax spilte i fjorårets Europaliga-finale, men Konradsen mener Rosenborg har muligheter til å slå dem.

– Resultatene deres snakker for seg selv, så det blir tøft og vi er underdogs, men vi tror selvfølgelig det finnes noen muligheter der.

Rosenborg snudde seriekampen mot Molde, og vant 2–1 på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvaag, Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Best å få et bortemål

Konradsen forteller at Ajax er sterke individuelt, men at de ikke er like sterke sammen.

– Så det blir mye rom. Det er et ungt lag fullt av pågangsmot, men de tenker kanskje ikke så mye konsekvenser på hva som skjer hvis de først mister ballen. Så vinner vi ballen i gunstige områder så må vi straffe dem der, sier han.

André Hansen håper laget vil klare å sette ballen i mål mot Ajax på bortebane. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Konradsen mener det vil være bedre å tape 2–1 enn å holde 0-0, og får støtte fra lagkamerat André Hansen.

– Jeg mener definitivt det beste er å få et bortemål, da har du mer å gå på, sier Hansen.

– Et bortemål er gull verdt i denne typen konkurranser. Så vi skal prøve å få ballen i mål i morgen, legger Konradsen til.

Men de vil fortsatt satse på defensiv trygghet.

– Det er klart at vi ikke kaster den defensive tryggheten vi har hatt over bord nå, bare for at vi må ha en scoring. Vi må regne med at Ajax har ballen, men vi skal likevel klare å sette dem på prøve, sier Konradsen.

Adegbenro kan spille mot Ajax

Ajax har fått ny trener, startet sesongen med et tap og har også mistet noen av sine viktigste spillere.

Samuel Adegbenro signerte med Rosenborg på tirsdag. Han kan brukes i kampene mot Ajax. Foto: Jørgen Stenseth/RBK.no

– Gir det dere en liten fordel at det er litt usikkerhet i klubben nå?

– Nja, vi håpet å få utnyttet at Celtic hadde noen skader også, og det klarte vi ikke til slutt. Men selvfølgelig, hvis det er litt usikkerhet rundt laget og treneren, så må vi bruke alt til vår fordel. Vi ønsker å komme oss inn i Europaliga-gruppespill. Det er små marginer og da trenger vi alle fordelene vi kan få, sier Hansen.

Tirsdag signerte Samuel Adegbenro med Rosenborg, og spissen kan spille for klubben i europaligakvalifiseringen allerede onsdag.

– Samuel Adegbenro er etteranmeldt til UEFA foran oppgjørene mot Ajax. Det betyr at han kan spille begge kampene. Trondsen står over, skriver RBK på Twitter.