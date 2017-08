Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Rosenborg har vunnet serien nå, enkelt og greit. Sarpsborg har kanskje en liten mulighet, men det ser tøft ut, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til Eurosport etter lørdagens tap.

Molde fikk en drømmestart i kampen mot Rosenborg lørdag kveld, men trønderne snudde kampen i Molde etter pause.

Fredrik Brustad scoret for hjemmelaget etter fire minutter, men etter hvilen hevet Rosenborg seg betraktelig. Halvveis i andre omgang utlignet Nicklas Bendtner for RBK etter en lekker scoring.

SKUFFET: Ole Gunnar Solskjær mener Rosenborg har avgjort serien. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Ikke lenge etterpå ble Anders Konradsen matchvinner. Snuoperasjonen var komplett, og Rosenborg kunne ta med seg tre poeng hjem til Trondheim.

– Det er fantastisk deilig, enkelt og greit. Det er bare ren glede. Man vet ikke hvor man er, og det svartner helt, sier matchvinner Anders Konradsen til Eurosport etter kampen.

Med seieren har Rosenborg en luke på ti poeng ned til Molde.

– Nå har vi den luka vi vil ha. Hvis de tar oss igjen nå har vi sviktet fullstendig, sier Konradsen.

– Vi skal gjøre jobben vår og vinne hver kamp, men det er vanskelig å se at Rosenborg skal gi fra seg dette, sier Moldes Vegard Forren.

– Skikkelig dårlige

Hjemmelaget fikk en best tenkelig start på kampen da Fredrik Brustad enkelt kunne sette inn 1–0 før det var spilt fem minutter på Aker Stadion. Det var hans syvende scoring for sesongen.

Like etterpå var samme mann frempå igjen etter en Molde-kontring, men godt forsvarsarbeid av Jørgen Skjelvik hindret en marerittstart på kampen for trønderne.

– Det er gøy å få et tidlig mål på hjemmebane. Vi må bare kjøre på videre nå, sa målscoreren til Eurosport i pausen.

– Vi er skikkelig dårlige, var Skjelviks dom etter de første 45.

DRØMMESTART: Fredrik Brustad scoret for Molde etter fire minutter. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Klassescoring av Bendtner

Etter hvilen hevet Rosenborg seg, og hadde en stor mulighet til å utligne fem minutter etter pause da kaptein Mike Jensen skjøt i stolpen.

Like etterpå måtte Moldes sisteskanse Andreas Linde ut etter en hodeskade, og inn kom 21 år gamle Mathias Eriksen. Han fikk ikke en perfekt start på sin eliteseriedebut.

FEIRET: Nicklas Bendtner feirer etter sin drømmescoring mot Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvaag, Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

For ikke lenge etter han kom på banen bommet han på et utspill som havnet rett i beina på Matthías Vilhjálmsson. Ballen havnet til slutt hos Nicklas Bendtner, som tok muligheten og leverte en scoring i verdensklasse. Med utsiden av foten dunket han ballen i motsatt kryss – utagbar for keeper Eriksen.

Presset mot Molde-målet fortsatte utover omgangen, og fem minutter før slutt satte Anders Konradsen inn den avgjørende scoringen.

– Nå ser det tungt ut for Molde, se Eurosports kommentator Bengt Eriksen etter målet.

Dermed klarte serieleder Rosenborg å snu kampen. Det endte 1–2 på Aker Stadion.