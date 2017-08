Rosenborg henter nok en eliteserie-profil

– Jeg kommer hit for å utrette noe og gjøre fansen fornøyd, sa Samuel Adegbenro på pressekonferansen.

Viking og RBK ble enige i formiddag, og spilleren dro til Trondheim med agenten for å bli enig om den personlige avtalen. Det er nå i boks.

– Det er en stor glede for meg å presentere Samuel som Rosenborg-spiller, og det skal han være i minst fire og et halvt år, sier RBKs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Se intervju med Adegbenro her: Du trenger javascript for å se video.

– Skal hjelpe oss inn i Europa

Trener Kåre Ingebrigtsen mener Adegbenro definitivt vil være med på å gjøre laget bedre.

– Vi henter ikke Samuel for å vinne eliteserien, men for at han skal være med på å spille oss inn i gruppespill i Champions League eller Europaliga, sier Ingebrigtsen.

– Har en totalramme på rundt 15 millioner kroner

Avtalen har en totalramme på i underkant av 15 millioner kroner avhengig av hvordan Adegbenro lykkes i RBK, etter hva NRK erfarer.

Også Bursaspor ønsket seg Adegbenro, og tilbød bedre lønnsbetingelser, men kunne ikke matche overgangssummen RBK kom opp med. Spilleren selv var lenge usikker på om han burde velge Tyrkia foran RBK, men ender nå med å bli i Eliteserien.

– Det er en stor klubb med store ambisjoner, som har spilt både i Mesterligaen og Europaligaen, sa Adegbenro.

Angriperen sendte også en takk til fansen av gamleklubben Viking.

– Fansen har vært gode mot meg, og jeg skylder dem mye. Jeg vil aldri glemme dem, sa han.

RBKs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye, Samuel Adegbenro og trener Kåre Ingebrigtsen under pressekonferansen tirsdag kveld. Foto: Helene Solheim / NRK

– Lengre prosesser

Trønderklubben sikret seg mandag Anders Trondsen fra Sarpsborg. Prislappen skal være så høy som 15 millioner kroner.

– Isolert sett nå så har vi gjort to overganger som kompletteres med dagens signering. Det har ikke vært noen enkle og kortvarige prosesser. Det har vært lengre prosesser både i vår kartlegging i hva vi ønsket å gjøre til slutt i det vinduet her, men også i forhold til forhandlinger, sa Bjørnebye.

– Vi har ambisjoner om å spille i Europa. Dette er spillere som kan ta oss dit, sier Ingebrigtsen.

​