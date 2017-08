Trondsen spilte søndag kveld for Sarpsborg i 2-2-kampen i Kristiansund, og reiste etter det til Trondheim.

Sarpsborg-trener Geir Bakke bekreftet overfor VGTV mandag formiddag at Trondsen er på Lerkendal, for å gjennomføre medisinsk test og eventuelle personlige avtaler

Litt senere kalte klubben inn til pressekonferanse i ettermiddag

Trondsen inn - Midtsjø ut?

Sarpsborg sentrale midtbanemann har vært blant Eliteseriens beste spillere denne sesongen. RBK må ut med rundt 15 millioner kroner. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Trondsen har vært blant Sarpsborgs aller beste spillere denne sesongen, og har spilt 18 av 19 kamper fra start denne sesongen. Laget ligger på annenplass på tabellen, sju poeng bak Rosenborg.

Samtidig er det kjent at Fredrik Midtsjø kan være på vei bort fra Rosenborg. Stjørdalingen er koblet til nederlandske AZ Alkmaar, der også tidligere lagkamerat Jonas Svensson spiller.

Overgangssum: 15 millioner

Trønderne har lenge ønsket seg Trondsen, og tidligere i sommer skrev flere medier at et bud på i underkant av ti millioner kroner ble avslått. Denne gang skal summen være rundt 15 millioner kroner, ifølge VG.

Det vil i så fall bli det et av histories største salg mellom to norske klubber. Rekorden er 23 millioner som Vålerenga fikk for John Carew fra nettopp Rosenborg i 1999.