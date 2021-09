Hodepine eller feber? Svaret er ofte å ta seg en Paracet.

Men nå roper forskere og eksperter verden over varsko: De mener det finnes gode bevis for at bruk av paracetamol under graviditet kan ha en negativ effekt på fosteret.

I en ny rapport står det blant annet at gravide kun bør bruke det smertestillende middelet i samråd med lege.

– Disse funnene er med på å forsterke det vi allerede anbefaler i Norge: Lavest mulig bruk, på kortest mulig tid. Det sier Steinar Madsen til NRK. Han er medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature.

25 år med forskning

Den nye studien er et stort samarbeid mellom forskere fra ulike land. Sammen har de gjennomgått og analysert 25 år med data på temaet.

Den er basert på både dyreforsøk, cellebasert forskning og befolkningsstudier om bruk av paracetamol blant gravide.

Målet er å gjøre både helsepersonell og gravide mer bevisste på de mulige farene.

– Forskning som er gjort på tvers av ulike land, viser en mulig sammenheng mellom et høyt inntak av paracetamol og skader på ufødte barn. Det sier leder av prosjektet, David Møbjerg Kristensen i en pressemelding.

Han er førsteamanuensis ved universitetssykehuset i København, og sier det er snakk om ulike utfordringer.

– Det kan være misdannelser av kjønnsorgan, nevrologiske skader, ADHD og hyperaktivitet.

FRA STUDIEN: Ifølge ulike studierskal flere vise at det er en mulig sammenheng mellom inntak av paracetamol under graviditet og visse misdannelser hos barnet.

Møter motstand

I den nye rapporten viser forskerne blant annet til en rekke observasjonsstudier som er gjort blant mor og barn. Her fant man at paracetamol har en negativ effekt under graviditet i 26 av 29 tilfeller.

Likevel er det dem som er kritiske til den nye studien.

Sarah Stock er spesialist i fostermedisin ved Universitetet i Edinburgh. Hun mener bevisene ikke er gode nok til å konkludere. Stock legger spesielt vekt på at man vet for lite om risikoen blant gravide som bruker paracetamol en sjelden gang.

Også Steinar Madsen i Statens legemiddelverk mener det er vanskelig å si noe om hvor stor risikoen for den enkelte kan være.

– Det er jo en bekymring at man ser ADHD-lignende problemer knyttet til dette. Vi vil egentlig bare forsterke de rådene vi allerede gir: Dersom man har behov for smertelindring, så bør man oppsøke fastlegen, sier han.

Han understreker at det finnes få slike alternativer for gravide kvinner.

SÅ LITE SOM MULIG: Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, og sier det er anbefalt at norske kvinner bruker så lite Paracet som mulig under svangerskapet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hva er paracetamol? Ekspandér faktaboks Legemiddel med smertestillende, febersenkende og til dels betennelsesdempende virkning

Det mest brukte middelet ved lette og moderate smerter

I anbefalte doser regnes paracetamol for å ha få bivirkninger

Forskning viser at du kan få kronisk hodepine av jevnlig bruk av smertestillende

Selges reseptfritt i butikk i tabletter, mikstur og stikkpiller

Ved inntak av døgndoser over fire gram er det økt risiko for leverskade, særlig hvis du også har dårlig ernæringstilstand eller drikker alkohol

Ved inntak av enkeltdoser over ti gram er det stor risiko for alvorlig leverskade

Overdosering eller forgiftning med paracetamol må behandles så raskt som mulig. Kilder: Store Norske Leksikon og Weifa

Stadig større forbruk

Paracetamol er et virkestoff som finnes i over 600 medisiner i verden, og tallene viser at vi stadig kjøper mer av det.

I Norge viser en undersøkelse fra 2016 at om lag halvparten av norske kvinner bruker paracetamol under svangerskapet.

Den danske forskningslederen mener funnene som er gjort, kan føre til endringer rundt om i verden.

– Dette gir amerikanske og europeiske helsemyndigheter muligheten til å vurdere om det er behov for skjerpende advarsler til gravide. Det kan være i form av synlige merker på pakkene, sier han.

I tillegg mener gruppen med forskere at helsemyndigheter bør ta et ekstra ansvar for at denne informasjonen når godt nok ut til gravide.