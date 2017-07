Feriebilder på sosiale medier gjør det vanskelig for unge som sitter hjemme

Helsesøster Thale Marie «Helsesista» Krohn Engvik råder ungdom over Snapchat. Foto: Privat

– Det er veldig mange barn og ungdom som tar kontakt med meg på Snapchat for å fortelle at det er vanskelig å ha sommerferie.

Helsesøster Thale Marie «Helsesista» Krohn Engvik fra Ålesund følges av over 20.000 unge på Snapchat.

I sommer forteller mange unge at når sosiale medier flyter over av bilder fra venner som er på eksotiske ferier eller spennende sommerleire, blir det ekstra tøft.

– Jeg vil også på ferie

For 18 år gamle Camilla fra Fræna utenfor Molde gikk ferieplanene i vasken. Nå skal hun være hjemme helt til skolen starter igjen.

– Du blir jo lei. Du sitter der som i en boble for deg selv og vet ikke hva du skal fylle dagen med. Det er ganske kjipt, forteller hun.

– Hvordan oppleves det når du ser på sosiale medier at folk du kjenner er andre steder?

– Det er artig å se at andre har det bra og koser seg, men jeg skulle så klart ha fått reist på en ferie jeg og.

Dikter opp feriehistorier

I år er det registrerte 98.000 fattige barn i Norge. Det er flere enn noen gang før. Samtidig bruker gjennomsnittsnordmannen mer penger på ferie.

Ifølge Engvik går presset så langt at enkelte ungdommer dikter opp ferieplaner.

– Det er noen som synes det er så vanskelig når de ikke får dra på morsomme sommerferier at når de kommer tilbake på skolen dikter de opp historier. De vil ikke være annerledes enn vennene sine.

– De sitter hjemme og har kanskje ikke en familie som har så god råd. De har det kjipt når de ser både på venners Snap-story, Instagram og Facebook hvor fint alle andre tilsynelatende har det.

Helsesøsterens tips til en bedre sommer

Rådene «Helsesista» gir over Snapchat til slike henvendelser er å informere om hva de kan gjøre for å gjøre sommerferien bedre.

I stedet for å sitte og fokusere på hvor kjipt det er, tenk på hva du kan gjøre for at du skal få en bra dag. Er det noe du kan finne på som du synes er gøy?

Finnes det venner i området som også er hjemme? Prøv å holde kontakt med dem og finn på ting sammen.

Noen frivillige organisasjoner arrangerer gratis sommerleire for familier som har dårlig råd eller trenger å komme seg bort fra miljøet hjemmet. Man kan ta kontakt med kommunen for å høre hvilke tilbud det finnes i nærområdet.

Om du har det veldig tøft og vanskelig i ferien – finn noen å ta kontakt med som kan snakke med deg om det du går igjennom. Flere hjelpetelefoner holder linjene oppe også om sommerferien.

Engvik kommer også med oppfordring til skoler og kommunene.

– Kommuner må være flinke til å informere om det finnes gratis tilbud for familieaktiviteter eller utflukter. Man må også bli flinkere i klasserommet med å snakke om dette temaet.

– Det er vanlig at man ikke hver eneste sommer får dra på fantastiske ferier. Vi må åpne opp for at det er normalt og at man ikke skal føle at det er noe galt med det, selv om man har hatt en slik sommer, sier Engvik.