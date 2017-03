Saken oppdateres.

Fosen tingrett mener 39-åringen handla i nødverge da en mann i 30-årene døde under et basketak i oktober.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 12 års fengsel forsettlig drap.

Den tiltalte mannen har hele tiden nekta straffskyld og hevdet at han handla i nødverge. I retten forklarte han at avdøde angrep han med en kniv og at han bare forsvarte seg mot det.