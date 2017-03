Drapet i Bjugn: – Dere må hjelpe vennen min

Da ambulanse og legevakt ble tilkalt til boligen i Bjugn 10. oktober i fjor, så de at tiltalte var i gang med hjerte- og lungeredning.

Fornærmede lå på gulvet og pustet ikke. Han døde senere på sykehus av surstoffmangel.

Kniven funnet i leiligheten

Kameraten er tiltalt for å ha kvalt avdøde. Han har forklart at han selv først ble angrepet med en kniv i halsen og at han slo hardt tilbake med et håndkryss for å verge seg. Kniven ble funnet på gulvet ved den senere avdøde.

Da en ambulansearbeider ville undersøke halssåret mens de andre drev med livreddende behandling av kameraten, avviste tiltalte å få stell av såret.

I stedet var han opptatt av at alle måtte hjelpe til med å redde kameraten.

– Dere må hjelpe vennen min. Han er den eneste vennen jeg har.

Det husker jeg klart at tiltalte sa, fortalte ambulansemedarbeideren da han vitnet i Fosen tingrett tirsdag.

Han anslo ellers sårskaden til å være et par centimeter bred, men uvisst hvor dypt såret var. Anestesilegen som kom til stede bestemte at tiltalte skulle bli med ambulansehelikopteret til St. Olavs Hospital for å få undersøkt skaden.

Legen vitnet også tirsdag. Da han kom til åstedet synes han det var rart at en så ung mann kunne fått hjertestans ved å bli dyttet mot veggen.Da han spurte tiltalte om hva som hadde skjedd, sa han at han hadde holdt rundt halsen på (nå avdøde- red.anm.) og "knea han". Det vil si satt kneet mot halsen.

Dette gjentok anestesilegen i Fosen tingrett i dag.

Tiltalte har nektet for at han kvalte kameraten og sier han bare slo han fra seg med kryssede hender.

Lite blod i leiligheten

Kriminaltekniker Thomas Andresen ved Sør-Trøndelag politidistrikt viste funnene fra leiligheten i Bjugn.

Dette smykket skal ifølge tiltalte ha startet krangelen. Foto: Politiet

Blodflekker som ble funnet var stort sett på gulvet i stua og på sofaen og var fra tiltalte.

På halskjedet til tiltalte ble det funnet DNA fra både tiltalte og avdøde.

Ifølge tiltalte startet krangelen da avdøde rev halskjedet av, slik at låsen røk. Kjedet ble funnet på stuebordet i leiligheten, selve smykket, et stjernetegn, ble funnet på tiltalte da han ble undersøkt på politihuset i Trondheim etter at han var arrestert.

Den nå tiltalte ble pågrepet på åstedet da politiet kom, en stund etter ambulanse og legevakt.

Det skjedde uten dramatikk, ifølge ambulansemedarbeiderne som var til stede.